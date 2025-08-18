Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флик выбрал замену Левандовски. Это один из лучших нападающих века
Испания
18 августа 2025, 01:15
Гарри Кейн может перейти в «Барселону»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

«Барселона» занимается активными поисками замены для польского нападающего Роберта Левандовски, у которого следующим летом заканчивается контракт с клубом.

Наставник «кулес» Ганс-Дитер Флик решил, что заменой Роберта Левандовски в клубе должен стать нападающий «Баварии» Гарри Кейн. «Сине-гранатовые» готовы приложить максимум усилий для трансфера английского голеадора летом 2026 года, когда Левандовски покинет клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Левандовски получил безумное предложение покинуть «Барселону», ему предложили зарплату в 100 миллионов евро.

