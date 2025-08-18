ШОВКОВСКИЙ: «Если бы просто проиграли Пафосу и все, был бы другой разговор»
Тренер считает, что у команды еще есть шанс проявить себя
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что команда не опускает руки после вылета из Лиги чемпионов.
«Проигрывать всегда неприятно, это больно. Если бы мы проиграли Пафосу и на этом все закончилось, то был бы другой разговор. Но нам нужно выходить и играть, весь сезон впереди. Сжали зубы и готовимся дальше. Мы понимаем, в какой команде мы играем, и с этой мыслью выходим на каждый матч», – сказал Шовковский.
Ранее главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский выступил с заявлением после матча квалификации Лиги чемпионов кипрского «Пафоса» (0:2). Коуч заявил, что команда нуждается в трансферах.
