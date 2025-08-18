ШОВКОВСКИЙ: «Если бы просто проиграли Пафосу и все, был бы другой разговор»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что команда не опускает руки после вылета из Лиги чемпионов.

«Проигрывать всегда неприятно, это больно. Если бы мы проиграли Пафосу и на этом все закончилось, то был бы другой разговор. Но нам нужно выходить и играть, весь сезон впереди. Сжали зубы и готовимся дальше. Мы понимаем, в какой команде мы играем, и с этой мыслью выходим на каждый матч», – сказал Шовковский.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский выступил с заявлением после матча квалификации Лиги чемпионов кипрского «Пафоса» (0:2). Коуч заявил, что команда нуждается в трансферах.