Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ванат на 90+4-й установил окончательный счет матча Эпицентр – Динамо
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 20:16 |
516
0

ВИДЕО. Ванат на 90+4-й установил окончательный счет матча Эпицентр – Динамо

Киевляне переиграли соперников со счетом 4:1 в поединке третьего тура УПЛ 2025/26

16 августа 2025, 20:16 |
516
0
ВИДЕО. Ванат на 90+4-й установил окончательный счет матча Эпицентр – Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

16 августа состоялся матч третьего тура УПЛ 2025/26 между командами Эпицентр и Динамо Киев.

Поединок прошел на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Четвертый мяч для киевляне в этой встрече на 90+4-й минуте забил Владислав Ванат.

Динамо выиграло все три тура нового сезона чемпионата Украины и возглавляет таблицу с девятью очками.

ВИДЕО. Ванат на 90+4-й установил окончательный счет матча Эпицентр – Динамо

По теме:
Игрок Оболони не сыграет против Металлиста 1925 в Кубке. Известна причина
Артем ГАБЕЛОК: «Было очень сложно вскрыть оборону соперника»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Владислав Ванат видео голов и обзор Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хавбек Динамо: «Было неприятно, много критики после Пафоса»
Футбол | 16 августа 2025, 20:59 0
Хавбек Динамо: «Было неприятно, много критики после Пафоса»
Хавбек Динамо: «Было неприятно, много критики после Пафоса»

Михайленко высказался после победы над Эпицентром в УПЛ

Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Футбол | 16 августа 2025, 04:40 1
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ

«Вест Хэм» интересуется украинцем, но сам футболист хочет остаться в «Шахтере»

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллиона евро
Футбол | 16.08.2025, 18:06
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллиона евро
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллиона евро
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Футбол | 16.08.2025, 04:00
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Теннис | 16.08.2025, 07:05
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 29
Футбол
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
15.08.2025, 01:16
Бокс
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
15.08.2025, 05:42 2
Футбол
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
15.08.2025, 04:12 2
Футбол
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 365
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем