ВИДЕО. Ванат на 90+4-й установил окончательный счет матча Эпицентр – Динамо

Киевляне переиграли соперников со счетом 4:1 в поединке третьего тура УПЛ 2025/26
16 августа состоялся матч третьего тура УПЛ 2025/26 между командами Эпицентр и Динамо Киев.
Поединок прошел на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Четвертый мяч для киевляне в этой встрече на 90+4-й минуте забил Владислав Ванат.
Динамо выиграло все три тура нового сезона чемпионата Украины и возглавляет таблицу с девятью очками.
