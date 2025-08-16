ВИДЕО. Ванат на 90+4-й установил окончательный счет матча Эпицентр – Динамо

16 августа состоялся матч третьего тура УПЛ 2025/26 между командами Эпицентр и Динамо Киев.

Поединок прошел на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Четвертый мяч для киевляне в этой встрече на 90+4-й минуте забил Владислав Ванат.

Динамо выиграло все три тура нового сезона чемпионата Украины и возглавляет таблицу с девятью очками.

