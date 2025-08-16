Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Исторический гол: Динамо пропустило от новичка УПЛ на 38-й минуте
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 18:52 | Обновлено 16 августа 2025, 18:53
Хавбек Эпицентра Александр Климец поразил ворота киевлян и сделал счет 1:1

16 августа проходит матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Эпицентр и Динамо Киев.

Поединок проходит на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте счет стал 1:1. Защитник хозяев Александр Климец поразил ворота киевлян. Климец оформил первый забитый мяч команды из города Каменец-Подольский в высшем дивизионе чемпионата Украины.

Первым в игре Эпицентра и Динамо отличился Эдуардо Герреро на 8-й.

По теме:
ВИДЕО. Как Ришарлисон положил бисиклету на старте сезона АПЛ за Тоттенхэм
Эпицентр – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Как Динамо забило третий гол в ворота Эпицентра на 58-й минуте
Даниил Агарков
