16 августа проходит матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Эпицентр и Динамо Киев.

Поединок проходит на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте счет стал 1:1. Защитник хозяев Александр Климец поразил ворота киевлян. Климец оформил первый забитый мяч команды из города Каменец-Подольский в высшем дивизионе чемпионата Украины.

Первым в игре Эпицентра и Динамо отличился Эдуардо Герреро на 8-й.

ВИДЕО. Исторический гол: Динамо пропустило от новичка УПЛ на 38-й минуте