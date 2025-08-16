Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 18:18 | Обновлено 16 августа 2025, 18:21
ВИДЕО. Легионер вывел Динамо вперед в игре с Эпицентром

Эдуардо Герреро отличился забитым мячом на 7-й минуте

ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

16 августа состоится матч третьего тура УПЛ 2025/26 между командами Эпицентр и Динамо Киев.

Поединок проходит на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 7-й минуте панамский форвард киевлян Эдуардо Герреро открыл счет встречи, забив свой первый гол за Динамо в УПЛ.

lllord
Ну вже якщо Динамо забило навіть Епіцентру один гол,це вже досягнення,потрібно святковий день призначати новий в Україні!
