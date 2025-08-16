16 августа состоится матч третьего тура УПЛ 2025/26 между командами Эпицентр и Динамо Киев.

Поединок проходит на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 7-й минуте панамский форвард киевлян Эдуардо Герреро открыл счет встречи, забив свой первый гол за Динамо в УПЛ.

ВИДЕО. Легионер вывел Динамо вперед в игре с Эпицентром