Украина. Премьер лига16 августа 2025, 18:18 | Обновлено 16 августа 2025, 18:21
1069
1
ВИДЕО. Легионер вывел Динамо вперед в игре с Эпицентром
Эдуардо Герреро отличился забитым мячом на 7-й минуте
16 августа 2025, 18:18 | Обновлено 16 августа 2025, 18:21
1069
1
16 августа состоится матч третьего тура УПЛ 2025/26 между командами Эпицентр и Динамо Киев.
Поединок проходит на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 7-й минуте панамский форвард киевлян Эдуардо Герреро открыл счет встречи, забив свой первый гол за Динамо в УПЛ.
ВИДЕО. Легионер вывел Динамо вперед в игре с Эпицентром
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 августа 2025, 04:40 1
«Вест Хэм» интересуется украинцем, но сам футболист хочет остаться в «Шахтере»
Футбол | 16 августа 2025, 07:20 1
Лидером остался Усман Дембеле
Футбол | 16.08.2025, 16:59
Бокс | 16.08.2025, 04:22
Футбол | 16.08.2025, 15:50
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Ну вже якщо Динамо забило навіть Епіцентру один гол,це вже досягнення,потрібно святковий день призначати новий в Україні!
Популярные новости
15.08.2025, 06:21
14.08.2025, 23:55 365
15.08.2025, 13:52 2
16.08.2025, 08:40 23
15.08.2025, 04:36 1
15.08.2025, 05:30
16.08.2025, 09:23 11
14.08.2025, 18:45 6