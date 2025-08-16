ФОТО. Форвард Динамо забил свой первый гол в УПЛ в составе киевлян

В матче УПЛ между Эпицентром и Динамо киевляне оформили гол уже на старте встречи, а гол забил форвард Эдуардо Герреро, который замкнул фланговый прострел.

Интересно, что для Герреро это первый гол в УПЛ в составе Динамо.

При этом Эдуардо почти сразу же еще раз отправил мяч в ворота соперника, но рефери зафиксировал офсайд.