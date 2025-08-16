Украина. Премьер лига16 августа 2025, 18:45 | Обновлено 16 августа 2025, 19:38
1780
0
ФОТО. Форвард Динамо забил свой первый гол в УПЛ в составе киевлян
Герреро смог забить и в УПЛ
16 августа 2025, 18:45 | Обновлено 16 августа 2025, 19:38
1780
0
В матче УПЛ между Эпицентром и Динамо киевляне оформили гол уже на старте встречи, а гол забил форвард Эдуардо Герреро, который замкнул фланговый прострел.
Интересно, что для Герреро это первый гол в УПЛ в составе Динамо.
При этом Эдуардо почти сразу же еще раз отправил мяч в ворота соперника, но рефери зафиксировал офсайд.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 16 августа 2025, 07:05 0
Коко Гауфф проиграла Жасмин Паолини в четвертьфинале турнира WTA 1000 в США
Футбол | 16 августа 2025, 17:44 0
Боксер посетит матч 3 тура УПЛ
Бокс | 16.08.2025, 07:42
Футбол | 16.08.2025, 16:50
Бокс | 16.08.2025, 04:22
Комментарии 0
Популярные новости
15.08.2025, 08:46 1
15.08.2025, 04:12 2
15.08.2025, 07:50 2
14.08.2025, 22:59 29
14.08.2025, 23:55 365
15.08.2025, 17:55 2
14.08.2025, 23:12 2