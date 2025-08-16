Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экитике продолжил французскую традицию первых голов сезона АПЛ
Англия
16 августа 2025, 12:56
Экитике продолжил французскую традицию первых голов сезона АПЛ

Новичок «Ливерпуля» в двух матчах за клуб отличился тремя результативными действиями

Экитике продолжил французскую традицию первых голов сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

В матче первого тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Борнмут» со счетом 4:2.

Первый гол не только в матче, но и в сезоне в целом забил новичок «Ливерпуля» Уго Экитике.

Француз забил свой второй гол в сезоне, а также имеет уже в своем активе три результативных действия в двух матчах за «красных» (2 Г + А).

Интересным фактом является то, что второй сезон подряд в АПЛ первый гол забил нападающий, дебютировавший за свой клуб (в прошлом сезоне отличился первым Джошуа Зиркзе за «Манчестер Юнайтед»).

Также можно отметить, что Уго Экитике в возрасте 23 лет и 56 дней стал самым молодым игроком «Ливерпуля», забившим гол в своем первом стартовом составе за клуб в АПЛ, со времен Виктора Мозеса (22 года и 278 дней в 2013 году).

Экитике стал пятым французом, забившим первый гол сезона в АПЛ. Первыми четырьмя были Джибриль Сиссе (2004/05), Самир Насри (2008/09), Александр Ляказетт (2017/18), Поль Погба (2018/19). Также Уго стал первым игроком из Франции, который забил гол и отдал ассист в своем дебютном матче Премьер-лиги.

Нападающий «Ливерпуля» стал лишь вторым игроком клуба, который в своем дебютном матче забил гол и отдал результативную передачу. Первым был Дарвин Нуньес в 2022 году в матче против «Фулгема».

Салах догнал Энди Коула. Впереди только Ширер, Кейн и Руни
ВИДЕО. Реакция Арне Слота на яркий старт сезона
Салах стал первым игроком АПЛ, забившим 10 голов в стартовых турах
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ливерпуль - Борнмут Уго Экитике Джошуа Зиркзе Дарвин Нуньес
