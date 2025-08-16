Экитике продолжил французскую традицию первых голов сезона АПЛ
Новичок «Ливерпуля» в двух матчах за клуб отличился тремя результативными действиями
В матче первого тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Борнмут» со счетом 4:2.
Первый гол не только в матче, но и в сезоне в целом забил новичок «Ливерпуля» Уго Экитике.
Француз забил свой второй гол в сезоне, а также имеет уже в своем активе три результативных действия в двух матчах за «красных» (2 Г + А).
Интересным фактом является то, что второй сезон подряд в АПЛ первый гол забил нападающий, дебютировавший за свой клуб (в прошлом сезоне отличился первым Джошуа Зиркзе за «Манчестер Юнайтед»).
Также можно отметить, что Уго Экитике в возрасте 23 лет и 56 дней стал самым молодым игроком «Ливерпуля», забившим гол в своем первом стартовом составе за клуб в АПЛ, со времен Виктора Мозеса (22 года и 278 дней в 2013 году).
Экитике стал пятым французом, забившим первый гол сезона в АПЛ. Первыми четырьмя были Джибриль Сиссе (2004/05), Самир Насри (2008/09), Александр Ляказетт (2017/18), Поль Погба (2018/19). Также Уго стал первым игроком из Франции, который забил гол и отдал ассист в своем дебютном матче Премьер-лиги.
Нападающий «Ливерпуля» стал лишь вторым игроком клуба, который в своем дебютном матче забил гол и отдал результативную передачу. Первым был Дарвин Нуньес в 2022 году в матче против «Фулгема».
2 - Hugo Ekitike scores the opening goal of the 2025/26 season - The second straight consecutive season where the opening goal of the season has been scored by a striker making their debut.— EchoStats (@echo9stats) August 15, 2025
The other player was Joshua Zirkzee #LivBou pic.twitter.com/gJaA8Kk7O0
🇫🇷 French players to score the opening goal of a #PL campaign:— playmakerstats (@playmaker_EN) August 15, 2025
▪️Djibril Cissé (04/05)
▪️Samir Nasri (08/09)
▪️Alexandre Lacazette (17/18)
▪️Paul Pogba (18/19)
▪️HUGO EKITIKE (25/26)#PremierLeague #LFC #LIVBOU pic.twitter.com/ZvMcVjzUEv
Hugo Ekitike becomes just the second Liverpool player to score and assist on his Premier League debut 🤩— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 15, 2025
Darwin Nunez also did it against Fulham in August 2022. pic.twitter.com/nSrWApKX41
Hugo Ekitiké becomes the first Frenchman in Premier League history to score AND assist on his EPL debut 😮💨🔴🇫🇷 pic.twitter.com/3VOSQ3pUvt— OneFootball (@OneFootball) August 15, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Катерина Табашник заняла 6-е место в прыжках в высоту на этапе в Силезии
Лидером остался Усман Дембеле