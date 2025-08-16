Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Бельгии
Ауд-Хеверле
15.08.2025 21:45 – FT 1 : 2
Генк
Бельгия
16 августа 2025, 05:23 | Обновлено 16 августа 2025, 05:36
Чемпионат Бельгии. Дабл-удар в дебюте: тур начался с непростой победы Генка

Команда Левен проиграла матч, пропустив два мяча в начале игры

Чемпионат Бельгии. Дабл-удар в дебюте: тур начался с непростой победы Генка
Getty Images/Global Images Ukraine. Закария Эль-Уади

В чемпионате Бельгии 15 августа начался 4-й тур.

Непростую победу на выезде одержал Генк над клубом Левен (2:1).

Два гола в дебюте матча забил Закария Эль-Уади, на что хозяева ответили только одним забитым мячом.

Чемпионат Бельгии. 4-й тур, 15 августа

Левен – Генк – 1:2

Голы: Ньякосси, 38 – Эль-Уади, 14, 20

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 3 2 1 0 9 - 3 16.08.25 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Стандард09.08.25 Гент 2:3 Юнион Сент-Жилуаз03.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 5:0 Ауд-Хеверле25.07.25 Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз 7
2 Сент-Трюйден 3 2 1 0 6 - 2 17.08.25 17:00 Сент-Трюйден - Ла Лувьер08.08.25 Сент-Трюйден 2:0 Дендер03.08.25 Шарлеруа 1:1 Сент-Трюйден27.07.25 Сент-Трюйден 3:1 Гент 7
3 Стандард 3 2 1 0 5 - 2 16.08.25 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Стандард10.08.25 Стандард 2:1 Генк02.08.25 Стандард 1:1 Дендер26.07.25 Ла Лувьер 0:2 Стандард 7
4 Мехелен 3 2 1 0 4 - 2 16.08.25 19:15 Мехелен - Гент09.08.25 Вестерло 0:1 Мехелен01.08.25 Мехелен 2:1 Брюгге26.07.25 Зюлте-Варегем 1:1 Мехелен 7
5 Андерлехт 3 2 0 1 9 - 5 17.08.25 14:30 Дендер - Андерлехт10.08.25 Андерлехт 2:3 Зюлте-Варегем03.08.25 Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт27.07.25 Андерлехт 5:2 Вестерло 6
6 Брюгге 3 2 0 1 5 - 3 16.08.25 17:00 Зюлте-Варегем - Брюгге09.08.25 Брюгге 2:0 Серкль Брюгге01.08.25 Мехелен 2:1 Брюгге27.07.25 Брюгге 2:1 Генк 6
7 Антверпен 3 1 2 0 5 - 3 17.08.25 19:30 Шарлеруа - Антверпен10.08.25 Антверпен 3:1 Ауд-Хеверле03.08.25 Генк 1:1 Антверпен25.07.25 Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз 5
8 Генк 4 1 1 2 5 - 6 23.08.25 17:00 Генк - Шарлеруа15.08.25 Ауд-Хеверле 1:2 Генк10.08.25 Стандард 2:1 Генк03.08.25 Генк 1:1 Антверпен27.07.25 Брюгге 2:1 Генк 4
9 Зюлте-Варегем 3 1 1 1 5 - 6 16.08.25 17:00 Зюлте-Варегем - Брюгге10.08.25 Андерлехт 2:3 Зюлте-Варегем02.08.25 Вестерло 3:1 Зюлте-Варегем26.07.25 Зюлте-Варегем 1:1 Мехелен 4
10 Вестерло 3 1 0 2 5 - 7 17.08.25 20:15 Серкль Брюгге - Вестерло09.08.25 Вестерло 0:1 Мехелен02.08.25 Вестерло 3:1 Зюлте-Варегем27.07.25 Андерлехт 5:2 Вестерло 3
11 Гент 3 1 0 2 4 - 6 16.08.25 19:15 Мехелен - Гент09.08.25 Гент 2:3 Юнион Сент-Жилуаз02.08.25 Гент 1:0 Ла Лувьер27.07.25 Сент-Трюйден 3:1 Гент 3
12 Ла Лувьер 3 1 0 2 1 - 3 17.08.25 17:00 Сент-Трюйден - Ла Лувьер10.08.25 Ла Лувьер 1:0 Шарлеруа02.08.25 Гент 1:0 Ла Лувьер26.07.25 Ла Лувьер 0:2 Стандард 3
13 Шарлеруа 3 0 2 1 3 - 4 17.08.25 19:30 Шарлеруа - Антверпен10.08.25 Ла Лувьер 1:0 Шарлеруа03.08.25 Шарлеруа 1:1 Сент-Трюйден27.07.25 Ауд-Хеверле 2:2 Шарлеруа 2
14 Дендер 3 0 2 1 1 - 3 17.08.25 14:30 Дендер - Андерлехт08.08.25 Сент-Трюйден 2:0 Дендер02.08.25 Стандард 1:1 Дендер26.07.25 Дендер 0:0 Серкль Брюгге 2
15 Серкль Брюгге 3 0 1 2 0 - 4 17.08.25 20:15 Серкль Брюгге - Вестерло09.08.25 Брюгге 2:0 Серкль Брюгге03.08.25 Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт26.07.25 Дендер 0:0 Серкль Брюгге 1
16 Ауд-Хеверле 4 0 1 3 4 - 12 24.08.25 20:15 Дендер - Ауд-Хеверле15.08.25 Ауд-Хеверле 1:2 Генк10.08.25 Антверпен 3:1 Ауд-Хеверле03.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 5:0 Ауд-Хеверле27.07.25 Ауд-Хеверле 2:2 Шарлеруа 1
Полная таблица

чемпионат Бельгии по футболу Генк Ауд-Хеверле Левен
