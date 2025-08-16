15.08.2025 21:45 – FT 1 : 2
Бельгия16 августа 2025, 05:23 | Обновлено 16 августа 2025, 05:36
10
0
Чемпионат Бельгии. Дабл-удар в дебюте: тур начался с непростой победы Генка
Команда Левен проиграла матч, пропустив два мяча в начале игры
16 августа 2025, 05:23 | Обновлено 16 августа 2025, 05:36
10
0
В чемпионате Бельгии 15 августа начался 4-й тур.
Непростую победу на выезде одержал Генк над клубом Левен (2:1).
Два гола в дебюте матча забил Закария Эль-Уади, на что хозяева ответили только одним забитым мячом.
Чемпионат Бельгии. 4-й тур, 15 августа
Левен – Генк – 1:2
Голы: Ньякосси, 38 – Эль-Уади, 14, 20
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|16.08.25 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Стандард09.08.25 Гент 2:3 Юнион Сент-Жилуаз03.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 5:0 Ауд-Хеверле25.07.25 Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз
|7
|2
|Сент-Трюйден
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|17.08.25 17:00 Сент-Трюйден - Ла Лувьер08.08.25 Сент-Трюйден 2:0 Дендер03.08.25 Шарлеруа 1:1 Сент-Трюйден27.07.25 Сент-Трюйден 3:1 Гент
|7
|3
|Стандард
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|16.08.25 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Стандард10.08.25 Стандард 2:1 Генк02.08.25 Стандард 1:1 Дендер26.07.25 Ла Лувьер 0:2 Стандард
|7
|4
|Мехелен
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|16.08.25 19:15 Мехелен - Гент09.08.25 Вестерло 0:1 Мехелен01.08.25 Мехелен 2:1 Брюгге26.07.25 Зюлте-Варегем 1:1 Мехелен
|7
|5
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|17.08.25 14:30 Дендер - Андерлехт10.08.25 Андерлехт 2:3 Зюлте-Варегем03.08.25 Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт27.07.25 Андерлехт 5:2 Вестерло
|6
|6
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|16.08.25 17:00 Зюлте-Варегем - Брюгге09.08.25 Брюгге 2:0 Серкль Брюгге01.08.25 Мехелен 2:1 Брюгге27.07.25 Брюгге 2:1 Генк
|6
|7
|Антверпен
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|17.08.25 19:30 Шарлеруа - Антверпен10.08.25 Антверпен 3:1 Ауд-Хеверле03.08.25 Генк 1:1 Антверпен25.07.25 Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз
|5
|8
|Генк
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|23.08.25 17:00 Генк - Шарлеруа15.08.25 Ауд-Хеверле 1:2 Генк10.08.25 Стандард 2:1 Генк03.08.25 Генк 1:1 Антверпен27.07.25 Брюгге 2:1 Генк
|4
|9
|Зюлте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|16.08.25 17:00 Зюлте-Варегем - Брюгге10.08.25 Андерлехт 2:3 Зюлте-Варегем02.08.25 Вестерло 3:1 Зюлте-Варегем26.07.25 Зюлте-Варегем 1:1 Мехелен
|4
|10
|Вестерло
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|17.08.25 20:15 Серкль Брюгге - Вестерло09.08.25 Вестерло 0:1 Мехелен02.08.25 Вестерло 3:1 Зюлте-Варегем27.07.25 Андерлехт 5:2 Вестерло
|3
|11
|Гент
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|16.08.25 19:15 Мехелен - Гент09.08.25 Гент 2:3 Юнион Сент-Жилуаз02.08.25 Гент 1:0 Ла Лувьер27.07.25 Сент-Трюйден 3:1 Гент
|3
|12
|Ла Лувьер
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|17.08.25 17:00 Сент-Трюйден - Ла Лувьер10.08.25 Ла Лувьер 1:0 Шарлеруа02.08.25 Гент 1:0 Ла Лувьер26.07.25 Ла Лувьер 0:2 Стандард
|3
|13
|Шарлеруа
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|17.08.25 19:30 Шарлеруа - Антверпен10.08.25 Ла Лувьер 1:0 Шарлеруа03.08.25 Шарлеруа 1:1 Сент-Трюйден27.07.25 Ауд-Хеверле 2:2 Шарлеруа
|2
|14
|Дендер
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|17.08.25 14:30 Дендер - Андерлехт08.08.25 Сент-Трюйден 2:0 Дендер02.08.25 Стандард 1:1 Дендер26.07.25 Дендер 0:0 Серкль Брюгге
|2
|15
|Серкль Брюгге
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|17.08.25 20:15 Серкль Брюгге - Вестерло09.08.25 Брюгге 2:0 Серкль Брюгге03.08.25 Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт26.07.25 Дендер 0:0 Серкль Брюгге
|1
|16
|Ауд-Хеверле
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|24.08.25 20:15 Дендер - Ауд-Хеверле15.08.25 Ауд-Хеверле 1:2 Генк10.08.25 Антверпен 3:1 Ауд-Хеверле03.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 5:0 Ауд-Хеверле27.07.25 Ауд-Хеверле 2:2 Шарлеруа
|1
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 августа 2025, 07:50 2
«Цыганский король» не готов выходить на ринг против Мозеса Итаумы
Война | 15 августа 2025, 22:03 2
Переговоры пройдут на Аляске
Бокс | 15.08.2025, 08:46
Футбол | 16.08.2025, 04:40
Бокс | 15.08.2025, 06:21
Комментарии 0
Популярные новости
15.08.2025, 02:46
14.08.2025, 18:45 6
14.08.2025, 06:27 4
15.08.2025, 05:30
14.08.2025, 22:59 27
15.08.2025, 07:17 16
15.08.2025, 03:05 1
14.08.2025, 00:45 10