Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 августа 2025, 04:45 |
ФОТО. Жена экс-динамовца вернулась в Украину и покорила сердца

Анна Сидорчук опубликовала очень милый контент на своей странице

Instagram. Анна Сидорчук с близкими

Анна Сидорчук показала, как семья провела выходные за городом.

Жена экс-капитана «Динамо» Сергея Сидорчука опубликовала тёплые кадры с семейного отдыха.

Дети бегали босиком по траве, играли и помогали бабушке в огороде. Также они рыбачили, гуляли по лесу и наслаждались домашними блюдами.

Первое фото — Анна в поле пшеницы, далее — семейные снимки. Все кадры передают уют и тепло семьи.

Максим Лапченко Источник: Instagram
