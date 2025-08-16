ФОТО. Жена экс-динамовца вернулась в Украину и покорила сердца

Анна Сидорчук показала, как семья провела выходные за городом.

Жена экс-капитана «Динамо» Сергея Сидорчука опубликовала тёплые кадры с семейного отдыха.

Дети бегали босиком по траве, играли и помогали бабушке в огороде. Также они рыбачили, гуляли по лесу и наслаждались домашними блюдами.

Первое фото — Анна в поле пшеницы, далее — семейные снимки. Все кадры передают уют и тепло семьи.