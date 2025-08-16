Другие новости16 августа 2025, 04:45 |
580
0
ФОТО. Жена экс-динамовца вернулась в Украину и покорила сердца
Анна Сидорчук опубликовала очень милый контент на своей странице
16 августа 2025, 04:45 |
580
0
Анна Сидорчук показала, как семья провела выходные за городом.
Жена экс-капитана «Динамо» Сергея Сидорчука опубликовала тёплые кадры с семейного отдыха.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Дети бегали босиком по траве, играли и помогали бабушке в огороде. Также они рыбачили, гуляли по лесу и наслаждались домашними блюдами.
Первое фото — Анна в поле пшеницы, далее — семейные снимки. Все кадры передают уют и тепло семьи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 августа 2025, 11:39 1
Родриго и Джанлуиджи Доннарумма могут присоединиться к горожанам
Футбол | 15 августа 2025, 22:04 4
Виктор Цыганков сыграл в основе, Владислав Крапивцов вышел на замену
Бокс | 15.08.2025, 06:21
Футбол | 15.08.2025, 13:52
Футбол | 16.08.2025, 03:04
Комментарии 0
Популярные новости
15.08.2025, 03:05 1
14.08.2025, 00:45 10
14.08.2025, 22:59 27
14.08.2025, 06:45 1
14.08.2025, 07:17 21
14.08.2025, 23:55 361
14.08.2025, 15:46 11
15.08.2025, 02:46