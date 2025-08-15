Тренеры какой национальности чаще всего становились чемпионами АПЛ?

Сегодня, 15 августа, официально стартует сезон АПЛ 2025/26 матчем «Ливерпуль» – «Борнмут». Тренер «мерсисайдцев», Арне Слот, в прошлом розыгрыше соревнования стал первым нидерландским менеджером, выигравшим чемпионство. Возникает вопрос: наставники какой национальности чаще всего становились чемпионами АПЛ?

Всего 14 раз в истории Премьер-лиги чемпионство завоевывали команды, тренером которых был шотландец. Интересно отметить, что 13 титулов среди шотландских тренеров завоевал бывший менеджер «МЮ» Алекс Фергюсон.

На втором месте расположились наставники испанской национальности, а точнее, менеджер «Ман Сити» Пеп Гвардиола, который шесть раз становился чемпионом.

Тройку лидеров замыкают тренеры из Италии, которые четыре раза поднимали кубок АПЛ над головой.

Интересно, что тренеры английской национальности еще никогда не выигрывали чемпионат.