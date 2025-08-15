Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
15 августа 2025, 21:59
Тренеры какой национальности чаще всего становились чемпионами АПЛ?

Еще никогда в истории победителем Премьер-лиги не был английский наставник

Тренеры какой национальности чаще всего становились чемпионами АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Сегодня, 15 августа, официально стартует сезон АПЛ 2025/26 матчем «Ливерпуль» – «Борнмут». Тренер «мерсисайдцев», Арне Слот, в прошлом розыгрыше соревнования стал первым нидерландским менеджером, выигравшим чемпионство. Возникает вопрос: наставники какой национальности чаще всего становились чемпионами АПЛ?

Всего 14 раз в истории Премьер-лиги чемпионство завоевывали команды, тренером которых был шотландец. Интересно отметить, что 13 титулов среди шотландских тренеров завоевал бывший менеджер «МЮ» Алекс Фергюсон.

На втором месте расположились наставники испанской национальности, а точнее, менеджер «Ман Сити» Пеп Гвардиола, который шесть раз становился чемпионом.

Тройку лидеров замыкают тренеры из Италии, которые четыре раза поднимали кубок АПЛ над головой.

Интересно, что тренеры английской национальности еще никогда не выигрывали чемпионат.

ФОТО. DJ20: Ливерпуль почтил память Диогу Жоты перед стартом сезона АПЛ
Ливерпуль – Борнмут. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Эвертон начнет свой 123-й сезон в высших дивизионах Англии
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Алекс Фергюсон Пеп Гвардиола
