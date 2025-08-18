Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 августа 2025
Назван вратарь, который станет номером один в сборной Украины

Олег Федорчук считает, что Дмитрий Ризнык скоро вытеснит из старта Трубина и Лунина

Известный в прошлом тренер и эксперт Олег Федорчук назвал вратаря, который скоро станет номером один в сборной Украины.

«Не исключаю, что именно Ризник может стать первым номером в национальной сборной Украины. Он выглядит уверенно, принимает правильные решения, практически не ошибается. Также отметил бы его способность хорошо читать игру. Ризник – современный вратарь очень хорошего уровня. Не зря писали об интересе к нему со стороны европейских клубов», – рассказал Федорчук.

Ранее французский тренер «Сандерленда» Режис Ле Бри прокомментировал слухи, связанные с интересом английского клуба к украинскому голкиперу донецкого «Шахтера» Дмитрию Ризныку.

