Англия
15 августа 2025, 19:11 |
Очередной вызов для Холанда: как он проявил себя в прошлых сезонах за МС?

Цифры дебютного сезона норвежца в составе «горожан» до сих пор впечатляют

15 августа 2025, 19:11 |
Очередной вызов для Холанда: как он проявил себя в прошлых сезонах за МС?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлинг Холанд

Сегодня, 15 августа, официально стартует сезон АПЛ 2025/26 матчем «Ливерпуль» – «Борнмут». Для самого дорогого и одного из лучших игроков соревнования, Эрлинга Холанда, это будет четвертый сезон в составе «Манчестер Сити».

Дебютная кампания за «горожан» (2022/23) стала для норвежца самой успешной: 61 результативное действие (52 Г + 9 А) в 53 матчах, требл, второе место в голосовании за «Золотой мяч» и ряд побитых рекордов.

Во втором сезоне (2023/24) результативность Эрлинга несколько снизилась, однако его выступления остались на высоком уровне: в 45 поединках он забил 38 голов, отдал 7 ассистов и завоевал 3 трофея: чемпионат Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В течение прошлого сезона Холанд принял участие в 48 встречах, отличившись 34 забитыми мячами, 5 результативными передачами и завоеванным Суперкубком Англии.

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Эрлинг Холанд статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
