Матч в Астане стал самым посещаемым в Лиге конференций на неделе

Завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

Матч в Казахстане между «Астаной» и «Лозанной» стал самым посещаемым в турнире 13-14 августа. За игрой на трибунах стадиона наблюдали 27 985 зрителей.

Матчи между «Хаммарбю» и «Русенборгом», а также «Бешикташем» и «Сент-Патрикс» собрали также более 20 тысяч болельщиков.

Самые посещаемые матчи Лиги конференций (13-14 августа)

🏟️ Highest attendances in 🟢 UECL Q3 return legs (13-14 Aug)



27,985 🇰🇿 Astana - 🇨🇭 Lausanne

25,915 🇸🇪 Hammarby - 🇳🇴 Rosenborg

20,456 🇹🇷 Beşiktaş - 🇮🇪 St Patrick's

19,377 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hibernian - 🇷🇸 Partizan

17,369 🇵🇱 Jagiellonia - 🇩🇰 Silkeborg

17,329 🇩🇰 Brøndby - 🇮🇸 Vikingur

15,221 🇬🇷 AEK…