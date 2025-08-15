Матч в Астане стал самым посещаемым в Лиге конференций на неделе
За игрой «Астана» – «Лозанна» наблюдали практически 28 тысяч зрителей
Завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций.
Матч в Казахстане между «Астаной» и «Лозанной» стал самым посещаемым в турнире 13-14 августа. За игрой на трибунах стадиона наблюдали 27 985 зрителей.
Матчи между «Хаммарбю» и «Русенборгом», а также «Бешикташем» и «Сент-Патрикс» собрали также более 20 тысяч болельщиков.
Самые посещаемые матчи Лиги конференций (13-14 августа)
- 27 985: Астана (Казахстан) – Лозанна (Швейцария)
- 25 915: Хаммарбю (Швеция) – Русенборг (Норвегия)
- 20 456: Бешикташ (Турция) – Сент-Патрикс (Ирландия)
- 19 377: Хиберниан (Шотландия) – Партизан (Сербия)
- 17 369: Ягеллония (Польша) – Силькеборг (Дания)
- 17 329: Брондбю (Дания) – Викингур (Исландия)
- 15 221: АЕК (Греция) – Арис (Кипр)
- 12 336: Данди Юнайтед (Шотландия) – Рапид (Австрия)
- 10 022: Аустрия (Австрия) – Баник (Чехия)
🏟️ Highest attendances in 🟢 UECL Q3 return legs (13-14 Aug)— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 15, 2025
27,985 🇰🇿 Astana - 🇨🇭 Lausanne
25,915 🇸🇪 Hammarby - 🇳🇴 Rosenborg
20,456 🇹🇷 Beşiktaş - 🇮🇪 St Patrick's
19,377 🏴 Hibernian - 🇷🇸 Partizan
17,369 🇵🇱 Jagiellonia - 🇩🇰 Silkeborg
17,329 🇩🇰 Brøndby - 🇮🇸 Vikingur
15,221 🇬🇷 AEK…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок рассказал о том, как работал с игроками первой команды
Риццоли считает, что арбитр все делал правильно