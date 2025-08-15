Матч в Астане стал самым посещаемым в Лиге конференций на неделе

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
15 августа 2025, 17:56 | Обновлено 15 августа 2025, 18:39
За игрой «Астана» – «Лозанна» наблюдали практически 28 тысяч зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

Матч в Казахстане между «Астаной» и «Лозанной» стал самым посещаемым в турнире 13-14 августа. За игрой на трибунах стадиона наблюдали 27 985 зрителей.

Матчи между «Хаммарбю» и «Русенборгом», а также «Бешикташем» и «Сент-Патрикс» собрали также более 20 тысяч болельщиков.

Самые посещаемые матчи Лиги конференций (13-14 августа)

  • 27 985: Астана (Казахстан) – Лозанна (Швейцария)
  • 25 915: Хаммарбю (Швеция) – Русенборг (Норвегия)
  • 20 456: Бешикташ (Турция) – Сент-Патрикс (Ирландия)
  • 19 377: Хиберниан (Шотландия) – Партизан (Сербия)
  • 17 369: Ягеллония (Польша) – Силькеборг (Дания)
  • 17 329: Брондбю (Дания) – Викингур (Исландия)
  • 15 221: АЕК (Греция) – Арис (Кипр)
  • 12 336: Данди Юнайтед (Шотландия) – Рапид (Австрия)
  • 10 022: Аустрия (Австрия) – Баник (Чехия)
По теме:
Матч в Польше стал самым посещаемым на неделе в Лиге Европы
Польские и кипрские клубы лидируют в евросезоне по количеству побед
«Да это не футбол! Это мучения!» Реакция фанов на матч Полесья в ЛК
Лига конференций болельщики Астана Лозанна Хаммарбю Русенборг Бешикташ Сент-Патрикс зрители
