Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 16:49 | Обновлено 15 августа 2025, 17:54
ВИДЕО. УАФ оценила скандальные моменты матча УПЛ Карпаты – Шахтер

Риццоли считает, что арбитр все делал правильно

ФК Карпаты

Эксперт комитета арбитров УАФ Никола Риццоли высказался по двум скандальным моментам в матче УПЛ между Карпатами и Шахтером (3:3).

На 61-й минуте арбитр отменил гол Карпат из-за офсайда – Риццоли считает, что судья действовал правильно. Кроме того, УАФ поделилась переговорами рефери во время обсуждения этого момента.

Второй спорный эпизод случился в компенсированное время, когда форвард Карпат Игорь Краснопир сравнял счет.

В Шахтере уверены, что до гола был фол против Ефима Конопли, однако УАФ подтвердила правильность решения арбитра. В видео приведены и переговоры судей.

Решение арбитра по голу Карпат из офсайда

Решение арбитра по голу Краснопира

Карпаты Львов Шахтер Донецк Карпаты - Шахтер Никола Риццоли Украинская Премьер-лига Комитет арбитров УАФ видео
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
vasilichn
Ну что, ржавые нытики, ахметовские шестерки - СЪЕЛИ?!
Только и умеете, что ныть, УБЛЮДКИ!!!
+6
Saar
Бугага
+6
Dynamo forever
Всё по делу. Cepyн  u Бондар теперь должны понести наказание
+3
Перший Серед Рівних
Хто б сумнівався хах.  "Я не бачу поштовху там" , каже. 
-2
