ВИДЕО. УАФ оценила скандальные моменты матча УПЛ Карпаты – Шахтер
Риццоли считает, что арбитр все делал правильно
Эксперт комитета арбитров УАФ Никола Риццоли высказался по двум скандальным моментам в матче УПЛ между Карпатами и Шахтером (3:3).
На 61-й минуте арбитр отменил гол Карпат из-за офсайда – Риццоли считает, что судья действовал правильно. Кроме того, УАФ поделилась переговорами рефери во время обсуждения этого момента.
Второй спорный эпизод случился в компенсированное время, когда форвард Карпат Игорь Краснопир сравнял счет.
В Шахтере уверены, что до гола был фол против Ефима Конопли, однако УАФ подтвердила правильность решения арбитра. В видео приведены и переговоры судей.
Решение арбитра по голу Карпат из офсайда
Решение арбитра по голу Краснопира
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Федорчук отмечает игру Николая Матвиенко
Команда Руслана Ротаня прошла Пакш и встретится с Фиорентиной
Только и умеете, что ныть, УБЛЮДКИ!!!