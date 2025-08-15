ВИДЕО. УАФ оценила скандальные моменты матча УПЛ Карпаты – Шахтер

Эксперт комитета арбитров УАФ Никола Риццоли высказался по двум скандальным моментам в матче УПЛ между Карпатами и Шахтером (3:3).

На 61-й минуте арбитр отменил гол Карпат из-за офсайда – Риццоли считает, что судья действовал правильно. Кроме того, УАФ поделилась переговорами рефери во время обсуждения этого момента.

Второй спорный эпизод случился в компенсированное время, когда форвард Карпат Игорь Краснопир сравнял счет.

В Шахтере уверены, что до гола был фол против Ефима Конопли, однако УАФ подтвердила правильность решения арбитра. В видео приведены и переговоры судей.

Решение арбитра по голу Карпат из офсайда

Решение арбитра по голу Краснопира