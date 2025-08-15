Помощник Турана: «Мы и радуемся, и грустим. Была хорошая игра еврокубка»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
15 августа 2025, 16:59 | Обновлено 15 августа 2025, 17:53
4

Карем Яваш оценил игру в Лиге Европы

ФК Шахтер

Карем Яваш, помощник тренера Шахтера Арды Турана, считает, что команда хорошо себя показала в квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса, несмотря на вылет по итогам серии пенальти.

«Мы и радуемся, и грустим, потому что считаем, что показали хороший футбол в обоих матчах. Заслужили пройти дальше. Были шансы, но после удаления не удалось забить. В пенальти удача была не на нашей стороны, но считаю, что игроки – молодцы, команда развивается. Игрокам сказали, что они молодцы».

«Теперь будем готовиться к матчам УПЛ и играм Лиги конференции», – сказал Яваш.

Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
