А мог и Шахтер. Только один клуб прошел три раунда квалификации ЛЕ

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы кипрский «АЕК» уступил «Легии» со счетом 1:2, однако по сумме двух встреч сильнее оказались именно киприоты (5:3).

Среди всех 16 команд, которые стартовали с первого квалификационного раунда в Лиге Европы, только «АЕК» продолжает свой путь в турнире.

Киприоты на своем пути одолели сербский «Партизан», словенский «Целе» и польскую «Легию». Следующим соперником «АЕКа» станет норвежский «Бранн».

Команды, которые начинали с первого раунда ЛЕ вместе с АЕКом, но уже выбыли из турнира (15)

Шахтер

Ильвес

Пакш

ЧФР Клуж

Левски

Хапоэль Беер-Шева

Шериф

Приштина

Спартак Трнава

Геккен

Сабах

Целе

Партизан

Легия

Актобе