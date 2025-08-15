А мог и Шахтер. Только один клуб прошел три раунда квалификации ЛЕ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
15 августа 2025, 13:38 |
«Горняки» не смогли присоединиться к нему в следующем раунде

Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы кипрский «АЕК» уступил «Легии» со счетом 1:2, однако по сумме двух встреч сильнее оказались именно киприоты (5:3).

Среди всех 16 команд, которые стартовали с первого квалификационного раунда в Лиге Европы, только «АЕК» продолжает свой путь в турнире.

Киприоты на своем пути одолели сербский «Партизан», словенский «Целе» и польскую «Легию». Следующим соперником «АЕКа» станет норвежский «Бранн».

Команды, которые начинали с первого раунда ЛЕ вместе с АЕКом, но уже выбыли из турнира (15)

  • Шахтер
  • Ильвес
  • Пакш
  • ЧФР Клуж
  • Левски
  • Хапоэль Беер-Шева
  • Шериф
  • Приштина
  • Спартак Трнава
  • Геккен
  • Сабах
  • Целе
  • Партизан
  • Легия
  • Актобе
Лига Европы Шахтер Донецк статистика Легия Варшава АЕК Ларнака
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
