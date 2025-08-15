А мог и Шахтер. Только один клуб прошел три раунда квалификации ЛЕ
«Горняки» не смогли присоединиться к нему в следующем раунде
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы кипрский «АЕК» уступил «Легии» со счетом 1:2, однако по сумме двух встреч сильнее оказались именно киприоты (5:3).
Среди всех 16 команд, которые стартовали с первого квалификационного раунда в Лиге Европы, только «АЕК» продолжает свой путь в турнире.
Киприоты на своем пути одолели сербский «Партизан», словенский «Целе» и польскую «Легию». Следующим соперником «АЕКа» станет норвежский «Бранн».
Команды, которые начинали с первого раунда ЛЕ вместе с АЕКом, но уже выбыли из турнира (15)
- Шахтер
- Ильвес
- Пакш
- ЧФР Клуж
- Левски
- Хапоэль Беер-Шева
- Шериф
- Приштина
- Спартак Трнава
- Геккен
- Сабах
- Целе
- Партизан
- Легия
- Актобе
16 teams started their European path in 🟠 UEL Q1.— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 14, 2025
Only ONE survived and reached 🟠 UEL PO:
🇨🇾 AEK Larnaca!
🟠 Q1 ✅ v 🇷🇸 Partizan
🟠 Q2 ✅ v 🇸🇮 Celje
🟠 Q3 ✅ v 🇵🇱 Legia
🟠 PO ❔ v 🇳🇴 Brann
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Руслана Ротаня прошла в четвертый раунд квалификации Лиги конференций
Валерий Василенко – о досадном вылете «горняков» из Лиги Европы
для великого позорного клубу Динамо Київ було честю програти колективу фізкультури з цієї футбольної країни, яка споконвіківславиться своїми великими футбольними традиціями