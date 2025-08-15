Автор решающего пенальти Панатинаикоса: «Я хотел помочь команде»

Аргентинский вингер греческого «Панатинаикоса» Даниэль Манчини прокомментировал результат противостояния с донецким «Шахтером» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы – 0:0, 0:0 по сумме матчей, 4:3 по пенальти:

«Я чувствовал ответственность и хотел пробить пенальти. Я хотел помочь команде, и именно поэтому мы здесь. Чтобы отдать клубу все, чтобы он получил то, чего заслуживает.

Правда в том, что с «Рейнджерс» мы сделали все возможное, чтобы пройти дальше, но нам не повезло. Сегодня мы смогли квалифицироваться против более сложного соперника, потому что верили и знали, что можем это сделать».