Автор решающего пенальти Панатинаикоса: «Я хотел помочь команде»
Даниэль Манчини прокомментировал победу над «Шахтером»
Аргентинский вингер греческого «Панатинаикоса» Даниэль Манчини прокомментировал результат противостояния с донецким «Шахтером» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы – 0:0, 0:0 по сумме матчей, 4:3 по пенальти:
«Я чувствовал ответственность и хотел пробить пенальти. Я хотел помочь команде, и именно поэтому мы здесь. Чтобы отдать клубу все, чтобы он получил то, чего заслуживает.
Правда в том, что с «Рейнджерс» мы сделали все возможное, чтобы пройти дальше, но нам не повезло. Сегодня мы смогли квалифицироваться против более сложного соперника, потому что верили и знали, что можем это сделать».
