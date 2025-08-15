Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Автор решающего пенальти Панатинаикоса: «Я хотел помочь команде»
Лига Европы
15 августа 2025, 14:03 |
155
0

Автор решающего пенальти Панатинаикоса: «Я хотел помочь команде»

Даниэль Манчини прокомментировал победу над «Шахтером»

15 августа 2025, 14:03 |
155
0
Автор решающего пенальти Панатинаикоса: «Я хотел помочь команде»
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский вингер греческого «Панатинаикоса» Даниэль Манчини прокомментировал результат противостояния с донецким «Шахтером» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы – 0:0, 0:0 по сумме матчей, 4:3 по пенальти:

«Я чувствовал ответственность и хотел пробить пенальти. Я хотел помочь команде, и именно поэтому мы здесь. Чтобы отдать клубу все, чтобы он получил то, чего заслуживает.

Правда в том, что с «Рейнджерс» мы сделали все возможное, чтобы пройти дальше, но нам не повезло. Сегодня мы смогли квалифицироваться против более сложного соперника, потому что верили и знали, что можем это сделать».

По теме:
КуПС – РФШ – 1:0. Вторая победа финнов. Видео гола и обзор матча
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
А мог и Шахтер. Только один клуб прошел три раунда квалификации ЛЕ
Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Панатинаикос
Дмитрий Вус Источник: Gazzetta.gr
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Футбол | 14 августа 2025, 23:12 2
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций

Серветт проиграл Утрехту и станет оппонентом Шахтера в случае поражения горняков

«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Футбол | 14 августа 2025, 15:46 11
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове

Украинский тренер верит в успех Ильи Забарного в расположении ПСЖ

19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
Футбол | 15.08.2025, 11:09
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Бокс | 14.08.2025, 18:45
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
«Да это не футбол! Это мучения!» Реакция фанов на матч Полесья в ЛК
Футбол | 15.08.2025, 14:04
«Да это не футбол! Это мучения!» Реакция фанов на матч Полесья в ЛК
«Да это не футбол! Это мучения!» Реакция фанов на матч Полесья в ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
13.08.2025, 16:00 12
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 3
Бокс
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 28
Футбол
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем