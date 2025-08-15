Шахтер провел 90-й сухой матч в еврокубках

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
15 августа 2025, 11:13 | Обновлено 15 августа 2025, 11:17
50
1

Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер», не пропустив в поединке с «Панатинаикосом», провел 90-й сухой матч в еврокубках. 45 раз горняки играли на «ноль» в Лиге чемпионов, 41 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 – в Кубке кубков и 1 – в Кубке Интертото. В 58 матчах дончане уходили с поля без пропущенных голов на своем поле, в 32-х – в гостях. Посильный вклад в юбилей внесли 16 голкиперов оранжево-черных. При этом чаще других сохраняли свои ворота в неприкосновенности Андрей Пятов – 42 раза, Дмитрий Шутков – 10, Дмитрий Ризнык – 9 и Анатолий Трубин – 6.

К слову, сухой матч «Шахтера» оказался также 120-м для украинских клубов на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сухие матчи вратарей Шахтера в еврокубках

Вратарь

Всего

ЛЧ

ЛЕ

КК

КИ

Андрей ПЯТОВ

42

25

17

-

-

Дмитрий ШУТКОВ

10

2

5

2

1

Дмитрий РИЗНЫК

9

4

5

-

-

Анатолий ТРУБИН

6

4

2

-

-

Юрий ВИРТ

4

3

1

-

-

Ян ЛАШТУВКА

4

2

2

-

-

Юрий ДЕГТЯРЕВ

3

-

3

-

-

Стипе ПЛЕТИКОСА

3

3

-

-

-

Богдан ШУСТ

3

1

2

-

-

Андрей НИКИТИН

2

-

1

1

-

Валентин ЕЛИНСКАС

1

-

-

1

-

Антон КАНИБОЛОЦКИЙ

1

1

-

-

-

Александр РЫБКА

1

1

-

-

-

Рустам ХУДЖАМОВ

1

-

1

-

-

Виктор ЧАНОВ

1

-

1

-

-

Никита ШЕВЧЕНКО

1

-

1

-

-

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; КИ - Кубок Интертото.

Burevestnik
чергова ганебна принизлива нічия з Галактінаїкосом,
і з позором викинутий  Шахтар в ЛК.
Топ-гравці бразильці ШД мінімум за 210 хвилин протистояння
не змогли забити гол з гри.
Крім того,  дякуючи топ-бразильцям Шахтаря,
програно протистояння по пенальті. 
Ганебна нічия !!!
