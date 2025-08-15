Шахтер провел 90-й сухой матч в еврокубках

«Шахтер», не пропустив в поединке с «Панатинаикосом», провел 90-й сухой матч в еврокубках. 45 раз горняки играли на «ноль» в Лиге чемпионов, 41 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 – в Кубке кубков и 1 – в Кубке Интертото. В 58 матчах дончане уходили с поля без пропущенных голов на своем поле, в 32-х – в гостях. Посильный вклад в юбилей внесли 16 голкиперов оранжево-черных. При этом чаще других сохраняли свои ворота в неприкосновенности Андрей Пятов – 42 раза, Дмитрий Шутков – 10, Дмитрий Ризнык – 9 и Анатолий Трубин – 6.

К слову, сухой матч «Шахтера» оказался также 120-м для украинских клубов на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сухие матчи вратарей Шахтера в еврокубках

Вратарь Всего ЛЧ ЛЕ КК КИ Андрей ПЯТОВ 42 25 17 - - Дмитрий ШУТКОВ 10 2 5 2 1 Дмитрий РИЗНЫК 9 4 5 - - Анатолий ТРУБИН 6 4 2 - - Юрий ВИРТ 4 3 1 - - Ян ЛАШТУВКА 4 2 2 - - Юрий ДЕГТЯРЕВ 3 - 3 - - Стипе ПЛЕТИКОСА 3 3 - - - Богдан ШУСТ 3 1 2 - - Андрей НИКИТИН 2 - 1 1 - Валентин ЕЛИНСКАС 1 - - 1 - Антон КАНИБОЛОЦКИЙ 1 1 - - - Александр РЫБКА 1 1 - - - Рустам ХУДЖАМОВ 1 - 1 - - Виктор ЧАНОВ 1 - 1 - - Никита ШЕВЧЕНКО 1 - 1 - -

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; КИ - Кубок Интертото.