Шахтер провел 90-й сухой матч в еврокубках
Украинские клубы 120-й раз сыграли на «ноль» на своем поле в Лиге Европы
«Шахтер», не пропустив в поединке с «Панатинаикосом», провел 90-й сухой матч в еврокубках. 45 раз горняки играли на «ноль» в Лиге чемпионов, 41 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 – в Кубке кубков и 1 – в Кубке Интертото. В 58 матчах дончане уходили с поля без пропущенных голов на своем поле, в 32-х – в гостях. Посильный вклад в юбилей внесли 16 голкиперов оранжево-черных. При этом чаще других сохраняли свои ворота в неприкосновенности Андрей Пятов – 42 раза, Дмитрий Шутков – 10, Дмитрий Ризнык – 9 и Анатолий Трубин – 6.
К слову, сухой матч «Шахтера» оказался также 120-м для украинских клубов на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сухие матчи вратарей Шахтера в еврокубках
|
Вратарь
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
КК
|
КИ
|
Андрей ПЯТОВ
|
42
|
25
|
17
|
-
|
-
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
10
|
2
|
5
|
2
|
1
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
9
|
4
|
5
|
-
|
-
|
Анатолий ТРУБИН
|
6
|
4
|
2
|
-
|
-
|
Юрий ВИРТ
|
4
|
3
|
1
|
-
|
-
|
Ян ЛАШТУВКА
|
4
|
2
|
2
|
-
|
-
|
Юрий ДЕГТЯРЕВ
|
3
|
-
|
3
|
-
|
-
|
Стипе ПЛЕТИКОСА
|
3
|
3
|
-
|
-
|
-
|
Богдан ШУСТ
|
3
|
1
|
2
|
-
|
-
|
Андрей НИКИТИН
|
2
|
-
|
1
|
1
|
-
|
Валентин ЕЛИНСКАС
|
1
|
-
|
-
|
1
|
-
|
Антон КАНИБОЛОЦКИЙ
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Александр РЫБКА
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
Виктор ЧАНОВ
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
Никита ШЕВЧЕНКО
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; КИ - Кубок Интертото.
і з позором викинутий Шахтар в ЛК.
Топ-гравці бразильці ШД мінімум за 210 хвилин протистояння
не змогли забити гол з гри.
Крім того, дякуючи топ-бразильцям Шахтаря,
програно протистояння по пенальті.
Ганебна нічия !!!