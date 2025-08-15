Сделан запрос. Реал и гранды АПЛ интересуются английским хавбеком

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 августа 2025, 11:16
Адам Уортон привлекает внимание топ-клубов

Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Уортон

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон привлекает внимание нескольких топовых клубов, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 21-летним футболистом интересуются мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». «Шпоры» сделали запрос по Адаму. Скауты остальных перечисленных клубов регулярно присутствуют на трибунах «Селхерст Парк» и следят за игрой Уортона.

В прошедшем сезоне Адам Уортон провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» получил официальное предложение по Лунину.

Адам Уортон Реал Мадрид Тоттенхэм Ливерпуль Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед трансферы Ла Лиги Кристал Пэлас
Даниил Кирияка Источник: Daily Mail
