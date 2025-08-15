«Выйдем с мыслью о победе». Нападающий Полесья – о Фиорентине

Нападающий житомирского «Полесья» Александр Филиппов поделился мыслями о следующем сопернике в квалификации Лиги конференций после победы над венгерским «Пакшем» (4:2 по сумме двух матчей).

В четвертом раунде отбора украинский клуб встретится с представителем Серии А – «Фиорентиной».

«Фиорентина» – топ-команда. Вероятно, сильнейший клуб, который мог нам встретиться на этом этапе. Но мы всё равно выйдем с мыслями о собственной игре и победе, как бы это ни звучало самонадеянно.

Впереди у нас ещё тяжёлый матч с ЛНЗ в чемпионате, а уже потом начнём разбирать соперника в Лиге конференций», – сказал Филиппов.