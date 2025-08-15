Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Выйдем с мыслью о победе». Нападающий Полесья – о Фиорентине
Лига конференций
15 августа 2025, 08:45 | Обновлено 15 августа 2025, 08:48
561
2

«Выйдем с мыслью о победе». Нападающий Полесья – о Фиорентине

Александр Филиппов поделился эмоциями по поводу следующих матчей Лиги конференций

15 августа 2025, 08:45 | Обновлено 15 августа 2025, 08:48
561
2
«Выйдем с мыслью о победе». Нападающий Полесья – о Фиорентине
ФК Полесье. Александр Филиппов

Нападающий житомирского «Полесья» Александр Филиппов поделился мыслями о следующем сопернике в квалификации Лиги конференций после победы над венгерским «Пакшем» (4:2 по сумме двух матчей).

В четвертом раунде отбора украинский клуб встретится с представителем Серии А – «Фиорентиной».

«Фиорентина» – топ-команда. Вероятно, сильнейший клуб, который мог нам встретиться на этом этапе. Но мы всё равно выйдем с мыслями о собственной игре и победе, как бы это ни звучало самонадеянно.

Впереди у нас ещё тяжёлый матч с ЛНЗ в чемпионате, а уже потом начнём разбирать соперника в Лиге конференций», – сказал Филиппов.

По теме:
Экс-игрок Шахтера объяснил, почему Полесье провалилось в матче с Пакшем
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Туран не научил бразильцев бить пенальти»
«Немного больше везения». Нападающий Пакша – о победе над Полесьем
Пакш Полесье Житомир Лига конференций Александр Филиппов Фиорентина
Андрей Витренко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Бокс | 15 августа 2025, 08:46 0
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»

Известный американский промоутер – о бое, в котором проиграл Флойд Мейвезер

Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?
Футбол | 15 августа 2025, 06:20 4
Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?
Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?

За выход в основной этап третьего по силе еврокубка горняки поборются с Серветтом

Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Футбол | 14.08.2025, 22:03
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
ФОТО. Жена Сафонова прокомментировала ситуацию с Забарным. Ей тяжело
Футбол | 14.08.2025, 21:18
ФОТО. Жена Сафонова прокомментировала ситуацию с Забарным. Ей тяжело
ФОТО. Жена Сафонова прокомментировала ситуацию с Забарным. Ей тяжело
Ренн – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 15.08.2025, 09:54
Ренн – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Ренн – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
suforza1921
"Вийдемо з думкою про перемогу"??? Йому самому не смішно?))) Є така досить груба, але, на мій погляд, влучна в даному контексті, українська приказка - "дурень думкою багатіє"...
Ответить
0
Allen
Сам шучу - сам торчу 
Ответить
0
Популярные новости
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
14.08.2025, 00:45 9
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 32
Футбол
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
13.08.2025, 09:48 47
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
14.08.2025, 00:13 40
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем