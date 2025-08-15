Соотечественник Симеоне. Атлетико включился в борьбу за вингера Ювентуса

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
15 августа 2025, 07:52 |
Мадридский клуб ведет переговоры по Нико Гонсалесу

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Гонсалес

27-летний аргентинский вингер «Ювентуса» Нико Гонсалес привлёк интерес мадридского «Атлетико» накануне закрытия трансферного окна.

По словам итальянского журналиста Фабрицио Романо, «матрасники» начали переговоры с «зебрами» о возможном переходе Нико.

В случае продажи Гонсалеса «Ювентус» выйдет на трансферный рынок в поисках нового вингера.

Прошлый сезон аргентинец отыграл за «Ювентус» на правах аренды. На счету футболиста 38 матчей, пять голов и четыре ассиста. После сезона туринский клуб выкупил контракт игрока у «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что на Гонсалеса вышли два клуба Английской Премьер-лиги.

Ювентус Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A Нико Гонсалес Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
