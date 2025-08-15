Соотечественник Симеоне. Атлетико включился в борьбу за вингера Ювентуса
Мадридский клуб ведет переговоры по Нико Гонсалесу
27-летний аргентинский вингер «Ювентуса» Нико Гонсалес привлёк интерес мадридского «Атлетико» накануне закрытия трансферного окна.
По словам итальянского журналиста Фабрицио Романо, «матрасники» начали переговоры с «зебрами» о возможном переходе Нико.
В случае продажи Гонсалеса «Ювентус» выйдет на трансферный рынок в поисках нового вингера.
Прошлый сезон аргентинец отыграл за «Ювентус» на правах аренды. На счету футболиста 38 матчей, пять голов и четыре ассиста. После сезона туринский клуб выкупил контракт игрока у «Фиорентины».
Ранее сообщалось, что на Гонсалеса вышли два клуба Английской Премьер-лиги.
🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: Atlético Madrid open talks to sign Nico González from Juventus.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025
Discussions started over potential deal and it could be a permanent move, initial talks ongoing.
🔀 It could unlock new winger for Juve if Nico deal happens.
🎥🇮🇹 https://t.co/1RpTsqf2w3 pic.twitter.com/0HYscnsBaN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джанлуиджи Доннарумма может перейти в королевский клуб
Поединок состоится 15 августа в 22:00 по Киеву