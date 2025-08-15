Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер в основное время не проигрывает греческим командам в еврокубках
15 августа 2025, 01:04
Шахтер в основное время не проигрывает греческим командам в еврокубках

Беспроигрышная серия «горняков» насчитывает уже 5 матчей

Шахтер в основное время не проигрывает греческим командам в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Кракове сыграл вничью в основное время с «Панатинаикосом» (0:0) и проиграл в серии послематчевых пенальти (3:4).

«Горняки», хоть и проиграли двухматчевое противостояние «Панатинаикосу», продолжили свою беспроигрышную серию против греческих команд в основное время поединков в еврокубках (5).

Матчи донецкого Шахтера против греческих команд

  • 2005: КУ, Шахтер – ПАОК – 1:0
  • 2006: ЛЧ, Шахтер – Олимпиакос – 2:2
  • 2006: ЛЧ, Олимпиакос – Шахтер – 1:1
  • 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – по пенальти)

Общая статистика матчей «Шахтера» против команд из Греции в еврокубках (по результатам основного времени): 5 матчей – 1 победа, 4 ничьи, 0 поражений, разница мячей – 4:3.

Винисиус ТОБИАС: «Удаление было неправильным, но в футболе всякое бывает»
Итоги Q3 Лиги конференций. Пары Q4: Шахтер в Женеву, Полесье в Флоренцию
Шахтер не проигрывает в основное время в еврокубках уже 6 матчей
Лига Европы Шахтер Донецк Панатинаикос статистика серия пенальти Шахтер - Панатинаикос
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
