Шахтер в основное время не проигрывает греческим командам в еврокубках

Во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Кракове сыграл вничью в основное время с «Панатинаикосом» (0:0) и проиграл в серии послематчевых пенальти (3:4).

«Горняки», хоть и проиграли двухматчевое противостояние «Панатинаикосу», продолжили свою беспроигрышную серию против греческих команд в основное время поединков в еврокубках (5).

Матчи донецкого Шахтера против греческих команд

2005: КУ, Шахтер – ПАОК – 1:0

2006: ЛЧ, Шахтер – Олимпиакос – 2:2

2006: ЛЧ, Олимпиакос – Шахтер – 1:1

2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0

2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – по пенальти)

Общая статистика матчей «Шахтера» против команд из Греции в еврокубках (по результатам основного времени): 5 матчей – 1 победа, 4 ничьи, 0 поражений, разница мячей – 4:3.