Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер и Панатинаикос определят участника Q4 Лиги Европы в серии пенальти
Лига Европы
14 августа 2025, 23:40 | Обновлено 14 августа 2025, 23:44
Шахтер и Панатинаикос определят участника Q4 Лиги Европы в серии пенальти

Горняки и зеленые не сумели забить за 120 минут, все решится в 11-метровых ударах

14 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос [первый поединок – 0:0].

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

По итогам основного времени и двух экстратаймов счет 0:0. Победитель противостояния определится в серии пенальти.

Овератаймы и последние 8 минут основного времени горняки проводит вдесятером после удаления Олега Очеретько на 82-й.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Шахтер (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 0:0 (матч продолжается) [первый поединок – 0:0]

Удаление: Очеретько, 82

Шахтер в основное время не проигрывает греческим командам в еврокубках
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 
серия пенальти Шахтер Донецк Панатинаикос Шахтер - Панатинаикос Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
