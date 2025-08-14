Шахтер и Панатинаикос определят участника Q4 Лиги Европы в серии пенальти

14 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос [первый поединок – 0:0].

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

По итогам основного времени и двух экстратаймов счет 0:0. Победитель противостояния определится в серии пенальти.

Овератаймы и последние 8 минут основного времени горняки проводит вдесятером после удаления Олега Очеретько на 82-й.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Шахтер (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 0:0 (матч продолжается) [первый поединок – 0:0]

Удаление: Очеретько, 82