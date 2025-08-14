Шахтер и Панатинаикос определят участника Q4 Лиги Европы в серии пенальти
Горняки и зеленые не сумели забить за 120 минут, все решится в 11-метровых ударах
14 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос [первый поединок – 0:0].
Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.
По итогам основного времени и двух экстратаймов счет 0:0. Победитель противостояния определится в серии пенальти.
Овератаймы и последние 8 минут основного времени горняки проводит вдесятером после удаления Олега Очеретько на 82-й.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3
Ответный матч. 14 августа
Шахтер (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 0:0 (матч продолжается) [первый поединок – 0:0]
Удаление: Очеретько, 82
