14 августа донецкий Шахтер проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса.

Коллективы сыграют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом встречи горняки провели финальную разминку.

Первая игра между Панатинаикосом и Шахтером в Греции завершилась со счетом 0:0. Победитель этой пары в Q4 Лиги Европы поборется против турецкого клуба Самсунспор.

ФОТО. Шахтер провел разминку перед матчем Q3 ЛЕ против Панатинаикоса