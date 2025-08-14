ФОТО. Шахтер провел разминку перед матчем Q3 ЛЕ против Панатинаикоса

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
14 августа 2025, 20:50 | Обновлено 14 августа 2025, 21:07
14 августа горняки проведут ответный матч еврокубка против греческой команды

ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

14 августа донецкий Шахтер проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса.

Коллективы сыграют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом встречи горняки провели финальную разминку.

Первая игра между Панатинаикосом и Шахтером в Греции завершилась со счетом 0:0. Победитель этой пары в Q4 Лиги Европы поборется против турецкого клуба Самсунспор.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
