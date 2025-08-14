ФОТО. Шахтер провел разминку перед матчем Q3 ЛЕ против Панатинаикоса
14 августа горняки проведут ответный матч еврокубка против греческой команды
14 августа донецкий Шахтер проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса.
Коллективы сыграют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Перед стартом встречи горняки провели финальную разминку.
Первая игра между Панатинаикосом и Шахтером в Греции завершилась со счетом 0:0. Победитель этой пары в Q4 Лиги Европы поборется против турецкого клуба Самсунспор.
