Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Богдан БОЙЧУК: «Настраиваемся на сложный выездной матч»
Украина. Первая лига
14 августа 2025, 17:21 |
139
0

Богдан БОЙЧУК: «Настраиваемся на сложный выездной матч»

Капитан «Буковины» рассказал о подготовке к матчу с «Пробоем»

Богдан БОЙЧУК: «Настраиваемся на сложный выездной матч»
Фк Буковина. Богдан Бойчук

В матче третьего тура Первой лиги «Буковина» на выезде сыграет с НК «Пробой». Поединок пройдет в пятницу, 15 августа. Капитан «Буковины» Богдан Бойчук рассказало подготовке к матчу с «Пробоем», а также проанализировал старт сезона.

– Богдан, ты начал новый сезон в новой для себя роли – капитана «Буковины». Ощутил ли дополнительную ответственность в матчах против «Ингульца» и «Агробизнеса»?

– Конечно, появилась дополнительная ответственность – и перед командой, и перед тренерским штабом. Но я всегда переживаю за результат, так что, возможно, это не так глобально изменило мой подход.

– В двух стартовых поединках чемпионата «Буковина» не добрала зачетных пунктов. Разобрались ли уже в причинах безголевого старта сезона и провели ли работу над ошибками?

– Да, два первых матча – и две нулевые ничьи, но мы проанализировали наши ошибки. Надеюсь, в следующем матче мы покажем, что поработали над этими недостатками и сможем реализовать свои моменты.

– Как команда провела тренировочную неделю перед игрой с «Пробоем»?

– Мы готовились непосредственно к сопернику. «Пробой» – крепкая команда, играющая в силовой футбол. Мы настраиваемся на сложный выездной матч и работаем над тем, чтобы успешно противодействовать их стилю.

– «Пробой» тебе хорошо знаком. Именно твой гол в ворота в октябре прошлого года вывел «Буковину» в исторический четвертьфинал Кубка Украины. Какие воспоминания о матче?

– Конечно, воспоминания приятные. Мы тогда прошли в следующий раунд Кубка Украины, а я еще забил на последних минутах того матча. Надеюсь, на этот раз мы не будем затягивать и решим все быстрее.

– Как думаешь, изменилась ли игра «Пробоя» за этот период?

– Честно говоря, не очень следил за ними. Но все знают, что они стали чемпионами Второй лиги. Еще раз повторю, что эта команда играет в силовой футбол, и на выезде с такой играть всегда непросто. Будем стараться получить максимальный результат.

– Накануне «Буковина» узнала первого соперника в нынешнем розыгрыше Кубка Украины – в 1/32 финала «желто-черные» сыграют на выезде против «Авангарда» из Лозовой. Что скажешь о результатах жеребьевки и что тебе известно об этой команде?

– Знаю, что к составу «Авангарда» присоединились хорошие футболисты – это и Денис Олейник, и Евгений Селин. Думаю, что это довольно хорошая команда, но мы еще не разбирали их игру, поэтому трудно сказать, какой футбол они демонстрируют. Конечно, настраиваемся пройти этого соперника и продолжить свой путь в Кубке Украины.

Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Пробой Городенка Богдан Бойчук
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
