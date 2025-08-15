Гонсалу РАМУШ: «Это здорово для Шевалье, это здорово для Забарного»

Португальский форвард французского ПСЖ Гонсалу Рамуш отметил новичков команды Люку Шевалье и Илью Забарного после выигранного Суперкубка УЕФА в матче против Тоттенхэма (2:2, пен. 4:3):

«Это здорово для Шевалье, здорово для Забарного, что с самого первого матча мы показываем, что они пришли в ПСЖ, чтобы побеждать. А я? У меня всегда такой настрой, я готов быть там, когда команде нужно. Если мне дадут мяч так, я всегда забью. Останусь ли я в ПСЖ? Да», – цитирует Рамуша Tribal Football.

Рамуш спас ПСЖ от поражения, забив на 90+4-й минуте и перевел поединок в серию пенальти. Гонсалу также реализовал свой 11-метровый.

Шевалье дебютировал за парижан в игре против Тоттенхэма. А Забарный в заявку французского гранда не попал.