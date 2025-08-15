Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок УЕФА
15 августа 2025, 10:29 | Обновлено 15 августа 2025, 11:42
Гонсалу РАМУШ: «Это здорово для Шевалье, это здорово для Забарного»

Спаситель ПСЖ отметил новичков команды после выигранного Суперкубка УЕФА

Гонсалу РАМУШ: «Это здорово для Шевалье, это здорово для Забарного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

Португальский форвард французского ПСЖ Гонсалу Рамуш отметил новичков команды Люку Шевалье и Илью Забарного после выигранного Суперкубка УЕФА в матче против Тоттенхэма (2:2, пен. 4:3):

«Это здорово для Шевалье, здорово для Забарного, что с самого первого матча мы показываем, что они пришли в ПСЖ, чтобы побеждать. А я? У меня всегда такой настрой, я готов быть там, когда команде нужно. Если мне дадут мяч так, я всегда забью. Останусь ли я в ПСЖ? Да», – цитирует Рамуша Tribal Football.

Рамуш спас ПСЖ от поражения, забив на 90+4-й минуте и перевел поединок в серию пенальти. Гонсалу также реализовал свой 11-метровый.

Шевалье дебютировал за парижан в игре против Тоттенхэма. А Забарный в заявку французского гранда не попал.

По теме:
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Сделан запрос. Реал и гранды АПЛ интересуются английским хавбеком
Легендарный тренер оценил трансфер Забарного из Борнмута в ПСЖ
Гонсалу Рамуш Люка Шевалье Илья Забарный ПСЖ Тоттенхэм ПСЖ - Тоттенхэм Суперкубок УЕФА
