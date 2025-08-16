Большая неожиданность. Финалист еврокубка нацелился на Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации испанских СМИ, этой ситуацией готов воспользоваться финалист прошлого розыгрыша Лиги конференций «Бетис». Руководство клуба рассчитывает подписать украинца из-за его умения закрывать позиции полузащитника и фулбека. «Бетис» рассчитывает приобрести украинца по сниженной цене, так как у него последний год в контракте.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.