16 августа 2025, 18:44 |
Большая неожиданность. Финалист еврокубка нацелился на Зинченко

Украинец может перейти в «Бетис»

Большая неожиданность. Финалист еврокубка нацелился на Зинченко
Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации испанских СМИ, этой ситуацией готов воспользоваться финалист прошлого розыгрыша Лиги конференций «Бетис». Руководство клуба рассчитывает подписать украинца из-за его умения закрывать позиции полузащитника и фулбека. «Бетис» рассчитывает приобрести украинца по сниженной цене, так как у него последний год в контракте.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Lulinnha
Было бы круто Зиньке поиграть под руководством Пеллегрини. 
Spaceman
Спірт.юа вранці писав, що задрота купив Фенербахче..
Ви там закусуйте або я не знаю..
