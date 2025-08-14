Легенда Шахтера: «Как минимум одно голевое действие от него будет»

Легендарный экс-игрок донецкого «Шахтера» Виктор Грачев в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о бразильском винге «горняков» Алиссоне Сантане.

– Но в составе «Шахтера» есть Алиссон Сантана...

– Да, он мне очень нравится своей техникой и напором, поэтому предположу, что как минимум одно голевое действие будет на счету этого талантливого бразильца.