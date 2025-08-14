Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Шахтера: «Как минимум одно голевое действие от него будет»
Лига Европы
14 августа 2025, 10:56
Легенда Шахтера: «Как минимум одно голевое действие от него будет»

Виктор Грачев верит в Алиссона Сантану

Легенда Шахтера: «Как минимум одно голевое действие от него будет»
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

Легендарный экс-игрок донецкого «Шахтера» Виктор Грачев в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о бразильском винге «горняков» Алиссоне Сантане.

– Но в составе «Шахтера» есть Алиссон Сантана...

– Да, он мне очень нравится своей техникой и напором, поэтому предположу, что как минимум одно голевое действие будет на счету этого талантливого бразильца.

Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Панатинаикос Виктор Грачев Алиссон Сантана
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
