Итальянский защитник вскоре перейдет в Ливерпуль, названа сумма трансфера
Переход обойдется красным в 35 млн евро + 10% от будущей перепродажи
18-летний итальянский защитник Джованни Леони, выступающий за «Парму», в ближайшее время присоединится к «Ливерпулю».
Как сообщил известный журналист Николо Скира, трансфер обойдется английскому клубу в 35 млн евро плюс 10% от будущей перепродажи.
Леони уже согласовал с «Ливерпулем» условия личного контракта, который будет рассчитан до 2031 года.
Несмотря на то, что «Парма» просила оставить игрока у себя на сезон 2025/26, «Ливерпуль» намерен интегрировать его непосредственно в первую команду.
«Ливерпуль» стремится усилить оборонительную линию. Также «красные» ведут переговоры с «Кристал Пэлас» о подписании капитана команды Марка Гехи.
⏳🔜📝 Giovanni #Leoni to #Liverpool from #Parma for €35M + 10% on the future sale. Reminder: he is 18! #transfers #LFC pic.twitter.com/gzYZXJtLUl— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 13, 2025
