Итальянский защитник вскоре перейдет в Ливерпуль, названа сумма трансфера

18-летний итальянский защитник Джованни Леони, выступающий за «Парму», в ближайшее время присоединится к «Ливерпулю».

Как сообщил известный журналист Николо Скира, трансфер обойдется английскому клубу в 35 млн евро плюс 10% от будущей перепродажи.

Леони уже согласовал с «Ливерпулем» условия личного контракта, который будет рассчитан до 2031 года.

Несмотря на то, что «Парма» просила оставить игрока у себя на сезон 2025/26, «Ливерпуль» намерен интегрировать его непосредственно в первую команду.

«Ливерпуль» стремится усилить оборонительную линию. Также «красные» ведут переговоры с «Кристал Пэлас» о подписании капитана команды Марка Гехи.