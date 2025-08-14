Итальянский защитник вскоре перейдет в Ливерпуль, названа сумма трансфера

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
14 августа 2025, 04:59 | Обновлено 14 августа 2025, 05:12
Переход обойдется красным в 35 млн евро + 10% от будущей перепродажи

Twitter. Джованни Леони

18-летний итальянский защитник Джованни Леони, выступающий за «Парму», в ближайшее время присоединится к «Ливерпулю».

Как сообщил известный журналист Николо Скира, трансфер обойдется английскому клубу в 35 млн евро плюс 10% от будущей перепродажи.

Леони уже согласовал с «Ливерпулем» условия личного контракта, который будет рассчитан до 2031 года.

Несмотря на то, что «Парма» просила оставить игрока у себя на сезон 2025/26, «Ливерпуль» намерен интегрировать его непосредственно в первую команду.

«Ливерпуль» стремится усилить оборонительную линию. Также «красные» ведут переговоры с «Кристал Пэлас» о подписании капитана команды Марка Гехи.

Парма Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Николо Скира Марк Гехи Кристал Пэлас
Николай Степанов Источник: Николо Скира
