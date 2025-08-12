Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль снова готовит чемодан денег. К чемпионам перейдет игрок Пармы
Англия
12 августа 2025, 21:08 | Обновлено 12 августа 2025, 21:09
18-летний Джованни Леони готов играть в АПЛ

Ливерпуль снова готовит чемодан денег. К чемпионам перейдет игрок Пармы
18-летний центральный защитник «Пармы» Джованни Леони близок к переходу в «Ливерпуль».

Об этом сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Представители «Ливерпуля» уже добились положительного результата относительно предстоящего трансфера. «Парма» определила цену в 30 миллионов евро, которую хочет получить за молодого защитника.

Команды в ближайшее время завершат соглашение, и «Ливерпуль» официально объявит о подписании Леони.

Джованни Леони в прошлом сезоне сыграл 17 матчей и забил 1 мяч.

Итальянский защитник является питомцем «Сампдории». За основную команду провел 12 матчей, а также на правах аренды выступал за «Падову».

Александр Сильченко
