Ливерпуль снова готовит чемодан денег. К чемпионам перейдет игрок Пармы
18-летний Джованни Леони готов играть в АПЛ
18-летний центральный защитник «Пармы» Джованни Леони близок к переходу в «Ливерпуль».
Об этом сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Представители «Ливерпуля» уже добились положительного результата относительно предстоящего трансфера. «Парма» определила цену в 30 миллионов евро, которую хочет получить за молодого защитника.
Команды в ближайшее время завершат соглашение, и «Ливерпуль» официально объявит о подписании Леони.
Джованни Леони в прошлом сезоне сыграл 17 матчей и забил 1 мяч.
Итальянский защитник является питомцем «Сампдории». За основную команду провел 12 матчей, а также на правах аренды выступал за «Падову».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья перебрался в чемпионат Франции
Ответный поединок Q3 еврокубка состоится 12 августа в 20:00 по Киеву