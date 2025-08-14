Источник: Металлист 1925 интересуется голкипером Зари
Александр Сапутин может сменить клуб в летнее межсезонье
Харьковский Металлист 1925 продолжает активные поиски нового голкипера перед стартом сезона.
В шорт-лист клуба входит вратарь Зари Александр Сапутин.
Впрочем, переговоры могут зайти в тупик. Президент луганского клуба Евгений Геллер, по данным источника, назвал сумму, которую в Харькове считают нереалистичной для этого трансфера.
Это уже не первая попытка Металлиста 1925 подписать украинского кипера этим летом. Ранее харьковский клуб пытался приобрести Дениса Марченко из Оболони, предлагая около 1 млн долларов, но пивовары оценили своего игрока вдвое дороже.
