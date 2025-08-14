Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Металлист 1925 интересуется голкипером Зари
Украина. Премьер лига
14 августа 2025, 04:23 | Обновлено 14 августа 2025, 04:49
36
0

Источник: Металлист 1925 интересуется голкипером Зари

Александр Сапутин может сменить клуб в летнее межсезонье

14 августа 2025, 04:23 | Обновлено 14 августа 2025, 04:49
36
0
Источник: Металлист 1925 интересуется голкипером Зари
ФК Заря. Александр Сапутин

Харьковский Металлист 1925 продолжает активные поиски нового голкипера перед стартом сезона.

В шорт-лист клуба входит вратарь Зари Александр Сапутин.

Впрочем, переговоры могут зайти в тупик. Президент луганского клуба Евгений Геллер, по данным источника, назвал сумму, которую в Харькове считают нереалистичной для этого трансфера.

Это уже не первая попытка Металлиста 1925 подписать украинского кипера этим летом. Ранее харьковский клуб пытался приобрести Дениса Марченко из Оболони, предлагая около 1 млн долларов, но пивовары оценили своего игрока вдвое дороже.

По теме:
Итальянский защитник вскоре перейдет в Ливерпуль, названа сумма трансфера
Марокканский вингер, игравший за Олимпик, может вернуться в УПЛ
Итальянский клуб возобновил интерес к полузащитнику Шахтера
Александр Сапутин Металлист 1925 Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Сергей Тищенко Евгений Геллер Денис Марченко Оболонь Киев
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Футбол | 13 августа 2025, 20:15 16
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста

«Вишни» проявляют интерес к Батагову

Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
Футбол | 13 августа 2025, 05:11 0
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»

Тренер – о своем худшем трансфере

ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Футбол | 13.08.2025, 08:16
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Козловский объяснил, почему Динамо потерпело трагедию в матче против Пафоса
Футбол | 13.08.2025, 21:09
Козловский объяснил, почему Динамо потерпело трагедию в матче против Пафоса
Козловский объяснил, почему Динамо потерпело трагедию в матче против Пафоса
Маккаби Т-А – Хамрун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 04:15
Маккаби Т-А – Хамрун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Маккаби Т-А – Хамрун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 5
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
12.08.2025, 00:35 3
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 367
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем