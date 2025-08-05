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  4. Металлист 1925 предложил киевскому клубу один миллион долларов за голкипера
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 11:05 |
1708
1

Металлист 1925 предложил киевскому клубу один миллион долларов за голкипера

Харьковский клуб заинтересован в услугах 18-летнего футболиста «Оболони» Дениса Марченко

05 августа 2025, 11:05 |
1708
1
Металлист 1925 предложил киевскому клубу один миллион долларов за голкипера
Instagram. Денис Марченко

Харьковский «Металлист 1925» продолжает работу на трансферном рынке после старта чемпионата Украины. Новичок элитного дивизиона планирует усилить вратарскую линию.

Клуб заинтересован в услугах голкипера киевской «Оболони» Дениса Марченко.

По информации источника, «Металлист 1925» предложил «пивоварам» один миллион долларов за полноценный трансфер 18-летнего футболиста. «Оболонь» отказалась отпускать перспективного вратаря, так как требует сумму в два раза больше, чем давал харьковский клуб.

Марченко дебютировал в первой команде в феврале, после чего провел 11 матчей в чемпионате и пропустил восемь голов. В семи случаях голкипер оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Контракт игрока с киевским клубом истекает в декабре 2027 года. Ориентировочная стоимость Дениса составляет 300 тысяч евро. Стоит отметить, что первом туре Премьер-лиги Марченко защищал ворота «Оболони» как раз в матче с «Металлистом 1925» (0:0).

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Металлист 1925 Оболонь Киев Денис Марченко Игорь Бурбас трансферы
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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