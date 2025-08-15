Тренер: «Только Цыганыку понравился Ярмоленко, фантазии не было никакой»

Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал поражение столичного клуба в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:2, 0:3 по сумме матчей).

«Игру провалили все до одного динамики. Это только комментатору [Игорю Цыганыку] понравился Андрей Ярмоленко, который пару раз виртуозно кого-то обыграл, отдал пару хороших передач, а движения от него, фантазии не было никакой. Все динамовцы были как-то деморализованы. Хотя Михавко во втором тайме пытался на себя брать инициативу, но когда инициативу берет защитник, да еще и молодой, то... Много вопросов», – сказал Федорчук.

Ранее Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2.