Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Украины
15 августа 2025, 00:40 |
Тренер: «Только Цыганыку понравился Ярмоленко, фантазии не было никакой»

Олег Федорчук – о провале от «Пафоса»

Тренер: «Только Цыганыку понравился Ярмоленко, фантазии не было никакой»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал поражение столичного клуба в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:2, 0:3 по сумме матчей).

«Игру провалили все до одного динамики. Это только комментатору [Игорю Цыганыку] понравился Андрей Ярмоленко, который пару раз виртуозно кого-то обыграл, отдал пару хороших передач, а движения от него, фантазии не было никакой. Все динамовцы были как-то деморализованы. Хотя Михавко во втором тайме пытался на себя брать инициативу, но когда инициативу берет защитник, да еще и молодой, то... Много вопросов», – сказал Федорчук.

Ранее Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2.

Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо Андрей Ярмоленко Олег Федорчук
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
