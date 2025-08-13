ФОТО. Футболист создал фиктивный брак ради перехода в Барселону. Скандал

Нападающий «Палмейраса» Витор Роке, по словам Даяны Линс, женился на ней только ради имиджа семейного человека.

Свадьба состоялась в декабре 2023 года, перед его переходом в «Барселону», а развод – уже в январе этого года.

«В Испании мы якобы были вместе, но он жил как холостяк. Часто выходил без обручального кольца», – заявила Даяна, добавив, что футболист ей изменял.

Она также опубликовала аудиозаписи, где Роке оскорбляет ее мать.