13 августа 2025, 22:51 |
ФОТО. Футболист создал фиктивный брак ради перехода в Барселону. Скандал

Витор Роке так и не закрепился в Барселоне, но знатно пошумел

ФОТО. Футболист создал фиктивный брак ради перехода в Барселону. Скандал
Instagram. Витор Роке и Даяна Линс

Нападающий «Палмейраса» Витор Роке, по словам Даяны Линс, женился на ней только ради имиджа семейного человека.

Свадьба состоялась в декабре 2023 года, перед его переходом в «Барселону», а развод – уже в январе этого года.

«В Испании мы якобы были вместе, но он жил как холостяк. Часто выходил без обручального кольца», – заявила Даяна, добавив, что футболист ей изменял.

Она также опубликовала аудиозаписи, где Роке оскорбляет ее мать.

Максим Лапченко Источник: Instagram
