Другие новости13 августа 2025, 22:51 |
526
0
ФОТО. Футболист создал фиктивный брак ради перехода в Барселону. Скандал
Витор Роке так и не закрепился в Барселоне, но знатно пошумел
13 августа 2025, 22:51 |
526
0
Нападающий «Палмейраса» Витор Роке, по словам Даяны Линс, женился на ней только ради имиджа семейного человека.
Свадьба состоялась в декабре 2023 года, перед его переходом в «Барселону», а развод – уже в январе этого года.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«В Испании мы якобы были вместе, но он жил как холостяк. Часто выходил без обручального кольца», – заявила Даяна, добавив, что футболист ей изменял.
Она также опубликовала аудиозаписи, где Роке оскорбляет ее мать.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 августа 2025, 22:21 1
На украинца нацелился «Лидс»
Бокс | 13 августа 2025, 08:44 1
Промоутер – о бое Пол – Джошуа
Футбол | 13.08.2025, 18:20
Футбол | 13.08.2025, 01:52
Бокс | 13.08.2025, 05:30
Комментарии 0
Популярные новости
12.08.2025, 21:59 46
12.08.2025, 23:06 5
13.08.2025, 07:40 5
12.08.2025, 09:12 15
12.08.2025, 22:59 69
12.08.2025, 08:42
12.08.2025, 05:44 8