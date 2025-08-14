Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала просто сводит меня с ума»

Стало известно, какой футболист «Реала» больше всего впечатлил главного тренера Хаби Алонсо.

Испанский тренер с первого дня пребывания в клубе восхищается французским полузащитником Орельеном Тчуамени, Алонсо впечатлен его игровыми качествами.

«Орельен Тчуамени просто сводит меня с ума», — сказал Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.