  4. Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала просто сводит меня с ума»
Испания
14 августа 2025, 23:02 | Обновлено 14 августа 2025, 23:09
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала просто сводит меня с ума»

Испанец впечатлен игрой Орельена Тчуамени

Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала просто сводит меня с ума»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Стало известно, какой футболист «Реала» больше всего впечатлил главного тренера Хаби Алонсо.

Испанский тренер с первого дня пребывания в клубе восхищается французским полузащитником Орельеном Тчуамени, Алонсо впечатлен его игровыми качествами.

«Орельен Тчуамени просто сводит меня с ума», — сказал Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

Орельен Тчуамени Хаби Алонсо Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
