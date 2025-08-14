Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала просто сводит меня с ума»
Испанец впечатлен игрой Орельена Тчуамени
Стало известно, какой футболист «Реала» больше всего впечатлил главного тренера Хаби Алонсо.
Испанский тренер с первого дня пребывания в клубе восхищается французским полузащитником Орельеном Тчуамени, Алонсо впечатлен его игровыми качествами.
«Орельен Тчуамени просто сводит меня с ума», — сказал Хаби Алонсо.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Маркиньос поступил достаточно неожиданно
Украинская команда уступила со счетом 2:1, но прошла дальше