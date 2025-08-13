Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
13 августа 2025, 14:42 | Обновлено 13 августа 2025, 14:45
«Не расслабляет». Трубин прокомментировал победу над Ниццей

«Бенфика» одолела французский клуб со счетом 2:0

«Не расслабляет». Трубин прокомментировал победу над Ниццей
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин в своем Instagram прокомментировал матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «орлы» добыли победу над «Ниццей» со счетом 2:0 и вышли в следующий этап:

«Каждая победа важна, но ни одна не расслабляет. Я ценю каждый такой вечер, но смотрю дальше. Это момент радости, который напоминает: впереди еще долгий путь».

В прошедшем сезоне Трубин провел 51 матч, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось о том, что Трубин может перейти в один из сильнейших клубов.

Анатолий Трубин Ницца Бенфика Лига чемпионов
