«Не расслабляет». Трубин прокомментировал победу над Ниццей
«Бенфика» одолела французский клуб со счетом 2:0
Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин в своем Instagram прокомментировал матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «орлы» добыли победу над «Ниццей» со счетом 2:0 и вышли в следующий этап:
«Каждая победа важна, но ни одна не расслабляет. Я ценю каждый такой вечер, но смотрю дальше. Это момент радости, который напоминает: впереди еще долгий путь».
В прошедшем сезоне Трубин провел 51 матч, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось о том, что Трубин может перейти в один из сильнейших клубов.
