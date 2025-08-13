Лунин отреагировал на первый матч за Реал под руководством Алонсо
Андрей опубликовал пост в Instagram
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин лаконично отреагировал на победу «сливочных» над австрийской командой Тироль (4:0).в контрольном матче
Андрей Лунин начал встречу на скамье запасных и вышел на поле на 61-й минуте вместо Тибо Куртуа. Андрей успел совершить невероятный сейв, что позволило «сливочным» одержать «сухую» победу. Лунин впервые сыграл за Реал при Хаби Алонсо.
«Мы уже сосредоточены в начале чемпионата 🤍💪», – говорится в сообщении Лунина в Instagram.
Ранее сообщалось, что Григорчук объяснил, почему Лунин не хочет покидать Реал
