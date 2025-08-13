Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин отреагировал на первый матч за Реал под руководством Алонсо
Испания
13 августа 2025, 13:19 |
768
0

Лунин отреагировал на первый матч за Реал под руководством Алонсо

Андрей опубликовал пост в Instagram

13 августа 2025, 13:19 |
768
0
Лунин отреагировал на первый матч за Реал под руководством Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин лаконично отреагировал на победу «сливочных» над австрийской командой Тироль (4:0).в контрольном матче

Андрей Лунин начал встречу на скамье запасных и вышел на поле на 61-й минуте вместо Тибо Куртуа. Андрей успел совершить невероятный сейв, что позволило «сливочным» одержать «сухую» победу. Лунин впервые сыграл за Реал при Хаби Алонсо.

«Мы уже сосредоточены в начале чемпионата 🤍💪», – говорится в сообщении Лунина в Instagram.

Ранее сообщалось, что Григорчук объяснил, почему Лунин не хочет покидать Реал

По теме:
ВИДЕО. Лунин намертво зафиксировал мяч после выхода соперника один на один
Спарринги, 12 августа. Интер выиграл по пенальти, победы Реала и Баварии
Тироль – Реал – 0:4. Как Мбаппе оформил дубль. Видео голов и обзор матча
Андрей Лунин Реал Мадрид Тироль Хаби Алонсо товарищеские матчи
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Футбол | 12 августа 2025, 23:22 2
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок

Главный тренер парижан высказался о итальянском голкипере перед поединком за евротрофей

Ливерпуль не чемпион. Прогнозы на сезон АПЛ
Футбол | 13 августа 2025, 12:55 2
Ливерпуль не чемпион. Прогнозы на сезон АПЛ
Ливерпуль не чемпион. Прогнозы на сезон АПЛ

Прогнозируем всю таблицу Премьер-лиги – сможете сверить ее с фактической в мае

Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Футбол | 12.08.2025, 21:59
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
Футбол | 12.08.2025, 22:59
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Футбол | 13.08.2025, 09:48
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 6
Футбол
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
12.08.2025, 00:55 5
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 12
Бокс
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 4
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 383
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем