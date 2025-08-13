Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сабо объяснил, почему Динамо опозорилось в матче с Пафосом в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
Сабо объяснил, почему Динамо опозорилось в матче с Пафосом в Лиге чемпионов

Киевляне проиграли 0:2 в ответном матче

Сабо объяснил, почему Динамо опозорилось в матче с Пафосом в Лиге чемпионов
ФК Динамо. Йожеф Сабо

Легенда киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал поражение столичного клуба в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:2, 0:3 по сумме матчей).

«Очень расстроился... С такой игрой, с такой неподготовленной командой нечего делать в Лиге чемпионов. «Динамо» не готово. Нет командной игры, не увидел даже индивидуальных действий. Не было видно ни Ваната, ни Шапаренко, ни Бражка — футболистов, о которых писали, что ими интересуются европейские клубы. Отбор мяча — отсутствует, прессинг — отсутствует», — отметил Сабо.

«Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы, где за место в основной стадии проведет противостояние в раунде плей-офф квалификации.

Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Йожеф Сабо
Дмитрий Олейник Источник: Footboom
era
Та вони всі "забили" на СаШо..Хочуть ,щоб він пішов з команди..Невже не ясно?
