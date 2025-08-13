Сабо объяснил, почему Динамо опозорилось в матче с Пафосом в Лиге чемпионов

Легенда киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал поражение столичного клуба в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:2, 0:3 по сумме матчей).

«Очень расстроился... С такой игрой, с такой неподготовленной командой нечего делать в Лиге чемпионов. «Динамо» не готово. Нет командной игры, не увидел даже индивидуальных действий. Не было видно ни Ваната, ни Шапаренко, ни Бражка — футболистов, о которых писали, что ими интересуются европейские клубы. Отбор мяча — отсутствует, прессинг — отсутствует», — отметил Сабо.

«Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы, где за место в основной стадии проведет противостояние в раунде плей-офф квалификации.