Украина. Премьер лига
13 августа 2025, 03:43 | Обновлено 13 августа 2025, 04:20
Легионер Динамо продолжит карьеру в кипрской команде

Нигериец Бенито будет играть за клуб Акритас Хлоракас

ФК Динамо Киев. Бенито

Легионер киевского Динамо Бенито нашел себе новый клуб в летнее межсезонье.

Нигерийский вингер пополнил состав клуба Первого дивизиона Кипра Акритас Хлоракас.

Как сообщает Athlitika Press, футболист уже приступил к тренировкам с новыми партнерами.

Пока не уточняется, будет ли это полноценный трансфер, или переход состоится на правах аренды.

Прошлой осенью 25-летний нигериец играл за луганскую Зорю в аренде. Он провел 8 матчей и отдал 3 результативных передачи.

Бенито Динамо Киев чемпионат Кипра по футболу трансферы трансферы УПЛ Заря Луганск аренда игрока
Николай Степанов Источник
