Легионер Динамо продолжит карьеру в кипрской команде
Нигериец Бенито будет играть за клуб Акритас Хлоракас
Легионер киевского Динамо Бенито нашел себе новый клуб в летнее межсезонье.
Нигерийский вингер пополнил состав клуба Первого дивизиона Кипра Акритас Хлоракас.
Как сообщает Athlitika Press, футболист уже приступил к тренировкам с новыми партнерами.
Пока не уточняется, будет ли это полноценный трансфер, или переход состоится на правах аренды.
Прошлой осенью 25-летний нигериец играл за луганскую Зорю в аренде. Он провел 8 матчей и отдал 3 результативных передачи.
Читайте также:Неопределенное будущее для легионера Динамо
