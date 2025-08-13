Легионер Динамо продолжит карьеру в кипрской команде

Легионер киевского Динамо Бенито нашел себе новый клуб в летнее межсезонье.

Нигерийский вингер пополнил состав клуба Первого дивизиона Кипра Акритас Хлоракас.

Как сообщает Athlitika Press, футболист уже приступил к тренировкам с новыми партнерами.

Пока не уточняется, будет ли это полноценный трансфер, или переход состоится на правах аренды.

Прошлой осенью 25-летний нигериец играл за луганскую Зорю в аренде. Он провел 8 матчей и отдал 3 результативных передачи.