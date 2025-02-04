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  4. Неопределенное будущее. Легионер Динамо беспредельничал в аренде
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 21:56 |
1023
0

Неопределенное будущее. Легионер Динамо беспредельничал в аренде

Будущее Бенито довольно туманное

04 февраля 2025, 21:56 |
1023
0
Неопределенное будущее. Легионер Динамо беспредельничал в аренде
ФК Заря. Бенито

Нигерийский нападающий киевского «Динамо» Бенито, который провел первую половину сезона в аренде в луганской «Заре» не нужен главному тренеру «бело-синих» Александру Шовковскому, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 26-летний футболист тренируется с молодежной командой киевского клуба. В «Заре» он неоднократно опаздывал на тренировки, один раз вступил в конфликт с главным тренером команды Младеном Бартуловичем.

После того, как игрок попал в ДТП, из-за чего не успел на тренировку «луганчан», коуч не стал терпеть и перевел нигерийца в молодежную команду клуба.

Сейчас киевский клуб ищет варианты для аренды футболиста, несмотря на то, что в клубе есть лишь 1 правый вингер – Андрей Ярмоленко.

В текущем сезоне Бенито провел 8 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что стали известны подробности вероятного трансфера Шапаренко в «Трабзонспор».

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Бенито Динамо Киев Заря Луганск Андрей Ярмоленко трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Александр Шовковский
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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