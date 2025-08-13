Аргентинец получил тепловой удар в Цинциннати, отыграл 3 матчбола и победил
Франсиско Комесанья оформил эффектный камбек против Рейлли Опелки в третьем раунде
Аргентинский теннисист Франсиско Комесанья (АТР 71) вышел в четвертый раунд хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.
В 1/16 финала аргентинец в трех сетах переиграл представителя США Рейлли Опелку (АТР 73) за 2 часа и 56 минут.
ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала
Рейлли Опелка (США) – Франсиско Комесанья (Аргентина) – 7:6 (7:4), 4:6, 5:7
В середине второй партии Комесанья получил тепловой удар. Ему меряли давление, а затем он ушел в подтрибунное помещение.
Франсиско вернулся на корт, а в третьем сете сумел оформить камбек, отыграв брейк и три матчбола на подаче в 10-м гейме.
Его следующим соперником будет «нейтральный» девятый сеяный Андрей Рублев.
