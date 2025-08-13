Аргентинец получил тепловой удар в Цинциннати, отыграл 3 матчбола и победил

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
13 августа 2025, 06:31 |
Франсиско Комесанья оформил эффектный камбек против Рейлли Опелки в третьем раунде

13 августа 2025, 06:31 |
Аргентинский теннисист Франсиско Комесанья (АТР 71) вышел в четвертый раунд хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.

В 1/16 финала аргентинец в трех сетах переиграл представителя США Рейлли Опелку (АТР 73) за 2 часа и 56 минут.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала

Рейлли Опелка (США) – Франсиско Комесанья (Аргентина) – 7:6 (7:4), 4:6, 5:7

В середине второй партии Комесанья получил тепловой удар. Ему меряли давление, а затем он ушел в подтрибунное помещение.

Франсиско вернулся на корт, а в третьем сете сумел оформить камбек, отыграв брейк и три матчбола на подаче в 10-м гейме.

Его следующим соперником будет «нейтральный» девятый сеяный Андрей Рублев.

Рейлли Опелка Франсиско Комесанья ATP Цинциннати
