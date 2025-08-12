Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дембеле против английских клубов. Станет ли он проблемой для Тоттенхэма?
Суперкубок УЕФА
12 августа 2025, 23:59 |
46
0

Дембеле против английских клубов. Станет ли он проблемой для Тоттенхэма?

13 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА

12 августа 2025, 23:59 |
46
0
Дембеле против английских клубов. Станет ли он проблемой для Тоттенхэма?
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле в последних 8 встречах 2025 года против английских команд отметился 6 результативными действиями.

13 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между командами «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

Последние 8 матчей Дембеле против английских клубов

  • Манчестер Сити (дома)
  • Ливерпуль (дома)
  • Ливерпуль (в гостях)
  • Астон Вилла (дома)
  • Астон Вилла (в гостях)
  • Арсенал (в гостях)
  • Арсенал (дома)
  • Челси (нейтральное поле)

Результативными действиями Усман отличился в матчах против: «Ман Сити» (дома, гол), «Ливерпуля» (в гостях, гол), «Астон Виллы» (по ассисту в гостях и дома) и «Арсенала» (в гостях – гол, дома – ассист).

По теме:
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Неймар впервые с октября 2022 года сыграл 6 матчей подряд
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Тоттенхэм Суперкубок УЕФА ПСЖ ПСЖ - Тоттенхэм Усман Дембеле статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал состав Динамо на ответный матч Q3 ЛЧ против Пафоса
Футбол | 12 августа 2025, 18:47 37
Шовковский назвал состав Динамо на ответный матч Q3 ЛЧ против Пафоса
Шовковский назвал состав Динамо на ответный матч Q3 ЛЧ против Пафоса

12 августа в 20:00 в Лимасоле пройдет игра 3-го раунда квалификации

ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12 августа 2025, 11:01 130
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ

Украинец подписал с клубом пятилетний контракт

ФОТО. Жену Забарного атаковали россияне после трансфера ее мужа в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 23:03
ФОТО. Жену Забарного атаковали россияне после трансфера ее мужа в ПСЖ
ФОТО. Жену Забарного атаковали россияне после трансфера ее мужа в ПСЖ
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 12.08.2025, 18:00
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Футбол | 12.08.2025, 09:59
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 19
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем