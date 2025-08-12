Дембеле против английских клубов. Станет ли он проблемой для Тоттенхэма?
13 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА
Французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле в последних 8 встречах 2025 года против английских команд отметился 6 результативными действиями.
13 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между командами «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Начало встречи – в 22:00 по Киеву.
Последние 8 матчей Дембеле против английских клубов
- Манчестер Сити (дома)
- Ливерпуль (дома)
- Ливерпуль (в гостях)
- Астон Вилла (дома)
- Астон Вилла (в гостях)
- Арсенал (в гостях)
- Арсенал (дома)
- Челси (нейтральное поле)
Результативными действиями Усман отличился в матчах против: «Ман Сити» (дома, гол), «Ливерпуля» (в гостях, гол), «Астон Виллы» (по ассисту в гостях и дома) и «Арсенала» (в гостях – гол, дома – ассист).
