Дембеле против английских клубов. Станет ли он проблемой для Тоттенхэма?

Французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле в последних 8 встречах 2025 года против английских команд отметился 6 результативными действиями.

13 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между командами «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

Последние 8 матчей Дембеле против английских клубов

Манчестер Сити (дома)

Ливерпуль (дома)

Ливерпуль (в гостях)

Астон Вилла (дома)

Астон Вилла (в гостях)

Арсенал (в гостях)

Арсенал (дома)

Челси (нейтральное поле)

Результативными действиями Усман отличился в матчах против: «Ман Сити» (дома, гол), «Ливерпуля» (в гостях, гол), «Астон Виллы» (по ассисту в гостях и дома) и «Арсенала» (в гостях – гол, дома – ассист).