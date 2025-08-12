Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ – Тоттенхэм

13 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).

Поединок состоится на стадионе Дачия Арена в Удинезе (Италия). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).

