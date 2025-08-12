Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ – Тоттенхэм
Суперкубок УЕФА
12 августа 2025, 17:44
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ – Тоттенхэм

Поединок пройдет 13 августа в 22:00 по Киеву

колаж Sport.ua

13 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).

Поединок состоится на стадионе Дачия Арена в Удинезе (Италия). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO

