Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ – Тоттенхэм
Поединок пройдет 13 августа в 22:00 по Киеву
13 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).
Поединок состоится на стадионе Дачия Арена в Удинезе (Италия). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сидоров сообщил «Металлисту 1925», что по семейным обстоятельствам останется за границей
В Саудовской Аравии нацелились на французского нападающего