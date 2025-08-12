ВИДЕО. Забарный с женой прибыли на презентацию ПСЖ

ПСЖ показал видео, как украинец Илья Забарный вместе с супругой Ангелиной прибыли в расположение клуба и готовились к презентации.

Во вторник парижане объявили о переходе игрока сборной Украины за 63 миллиона евро. Забарный, который вошел в топ-10 самых дорогих трансферов клуба, подписал контракт на 5 лет.