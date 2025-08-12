Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Забарный с женой прибыли на презентацию ПСЖ
Франция
12 августа 2025, 14:31 | Обновлено 12 августа 2025, 14:47
1677
2

Клуб показал, как украинца готовились презентовать фанам

ФК ПСЖ. Илья Забарный

ПСЖ показал видео, как украинец Илья Забарный вместе с супругой Ангелиной прибыли в расположение клуба и готовились к презентации.

Во вторник парижане объявили о переходе игрока сборной Украины за 63 миллиона евро. Забарный, который вошел в топ-10 самых дорогих трансферов клуба, подписал контракт на 5 лет.

Vitason
Дуже радий за нього!!! Заслужив!! Вчіться ,як потрібно,українські зірки футболу!!
DK2025
Молодец!
