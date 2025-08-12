Цифры и факты. Важнейшие события 2-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 2-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» 3-й раз подряд берет верх над «Рухом» на его поле (мячи 9-2).

Бело-синие 3-й раз выигрывают у желто-черных с крупным счетом, при этом впервые в гостях и с преимуществом в 4 мяча.

Динамовцы празднуют 20-ю крупную викторию под руководством Александра Шовковского (ЧУ – 15, ЕК – 4, КУ – 1).

Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 34-х игр (+24=10), а гостевая – 18 (+12=6).

Александр Шовковский проводит 60-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины (+45=13-2, 136-39), а Иван Федык – 30-й (+7=10-13, 31-49).

85-й мяч в карьере забивает Виталий Буяльский (ЧУ – 68, КУ – 1, СК – 1, ЕК – 15), в том числе 65-й в УПЛ за «Динамо», 10-й – Александр Яцык (ЧУ – 9, КУ – 1).

Виталий Буяльский, 4-й раз поразивший ворота «Руха», становится автором 20-го гола бело-синих в поединках с желто-черными.

Безвыигрышная серия «Руха» во встречах с «Динамо» достигает 10 игр (=2-8).

Нападающий желто-черных Олег Дзюринец становится самым молодым игроком в истории украинских чемпионатов – 15 лет 16 дней. Прежний рекорд, принадлежавший форварду «Металлиста» Кириллу Дегтярю, он перекрывает на 143 дня. Кроме того, Дзюринец становится первым футболистом 2010 года рождения, сыгравшим в элитном дивизионе.

ФК Рух. Олег Дзюринец

«Карпаты» прерывают свои «рекордные» общую 3-матчевую и домашнюю 2-матчевую проигрышные серии, а также безголевую в родных стенах – на 179-й минуте.

Завершается и безничейная домашняя серия зелено-белых из 5 игр (+3-2). Последний раз «львы» делили очки с гостями 11 марта – 0:0 с… «Шахтером».

Подопечные Владислава Лупашко обновляют два личных антирекорда, пропуская в общем 10 игр подряд, а на своем поле – 5.

350-й матч в карьере проводит Николай Матвиенко (ЧУ – 188, КУ – 18, СК – 2, ЕК – 65, СУ – 77), 50-й за «Шахтер» – Ираклий Азаров (ЧУ – 36, КУ – 5, ЕК – 9) и Невертон (ЧУ – 34, КУ – 2, ЕК –14).

«Оболонь» с 5-й попытки впервые берет верх над «Александрией».

«Пивовары» впервые одерживают две победы подряд на своем поле.

Подопечные Александра Антоненко продлевают свою рекордную домашнюю беспроигрышную серию до 5 матчей (+3=2).

«Оболонь» не пропускает в общем 313 минут кряду, а в родных стенах – 270.

Сергей Суханов на 315-й минуте прерывает безголевую серию своей команды в поединках с черно-желто-зелеными.

«Колос» с 5-й попытки впервые выигрывает у «Полесья».

Ковалевцы празднуют 30-ю викторию в УПЛ под руководством Руслана Костышина.

«Колоски» одно клубное достижение обновляют, забивая в гостях 6 игр подряд, другое – повторяют, обходясь без поражений 9 матчей кряду (+6=3).

«Колос» 30-й раз играет на «ноль» на чужих полях.

«Полесье» обновляет личный антирекорд, продлив домашнюю безвыигрышную серию до 5 матчей (=3-2).

«Кривбасс» 4-й раз подряд выигрывает у «Металлиста 1925» (мячи 10-1).

Домашняя безничейная серия криворожцев достигает 10 игр (+6-4).

Карлос Парако становится автором 10-го гола бело-красно-черных во встречах с желто-синими.

«Металлист 1925» терпит 3-е подряд поражение в гостях (мячи 0-8).

Харьковчане обновляют два личных антирекорда, обходясь без побед и пропуская на чужих полях 14 матчей кряду (=2-12).

Гостевая безголевая серия желто-синих достигает 313 минут.

ЛНЗ обновляет клубное достижение, продлив беспроигрышную серию до 8 матчей (+1=7).

«Сиреневые» прерывают две свои рекордные ничейные серии: общую – из 7 игр и домашнюю - из 3-х,.

Завершают черкасщане и две «рекордные» серии без побед: общую – из 10 матчей (=7-3) и домашнюю – из 5 (=3-2). Последний раз ЛНЗ праздновал викторию 16 марта – 2:0 на своем поле с «Колосом».

ЛНЗ проводит 10-й сухой поединок в родных стенах.

«Полтава» празднует первую викторию в элитном дивизионе (во 2-й игре).

«Верес» терпит 20-е поражение в чемпионатах Украины под руководством Олега Шандрука.

Ровенчане зарабатывают 70-ю «баранку» в гостях, в том числе 4-ю кряду (мячи 1-9).

Красно-черные проводят 100-й безголевой матч в УПЛ.

«Верес» пропускает 10 игр подряд.

Роман Саленко на 332-й минуте прерывает безголевую домашнюю серию «Зари».

ФК Заря. Роман Саленко (в белой форме)

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Александр Мартынюк («Металлист 1925»), Виталий Холод («Рух») и Александр Яцык («Динамо»), 1-й – Жослен Беиратш, Жонатан Силва (оба – «Александрия»), Олег Дзюринец («Рух»), Питер Итодо («Металлист 1925»), Вадим Подлепыч («Полтава»), Тиагу Боржес («Кривбасс») и Александр Фещенко («Оболонь»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Богдан Векляк («Кудровка») и Олег Горин, в 3-м - Данила Кравчук (оба – ЛНЗ), во 2-м – Иван Лосенко («Кудровка») и Николай Огарков («Александрия»).

5-й мяч в УПЛ забивают Максим Брагару и Сергей Суханов, 1-й – Артем Легостаев, Карлос Парако (оба – во 2-й игре), Роман Саленко (в 4-й), Олег Веремиенко (в 9-й) и Алиссон Сантана (в – 11-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Юрий Климчук («Колос»), во 2-й – Александр Яцык («Динамо»).

2-ю пенальтийскую дуэль из 11 выигрывает Олег Билык.

1-й сухой матч в украинских чемпионатах проводит Валерий Восконян (во 2-й игре).

1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Рафаэл Бандейра (в 31-м матче).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ