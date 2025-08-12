Два гола Саму принесли победу Порту. Сколько дублей уже имеет нападающий?
Молодой испанский нападающий помог своей команде удачно стартовать в чемпионате
В матче первого тура чемпионата Португалии «Порту» победил дома «Виторию» со счетом 3:0.
«Порту» выиграл все свои последние 12 матчей первых туров чемпионата Португалии, которые начинал дома.
Дублем в составе хозяев отличился Саму Агехова, для которого он стал вторым в карьере против этого соперника.
21-летний испанец имеет уже в своем активе 6 матчей с двумя или более забитыми мячами за «Порту».
Всего в активе Саму уже 29 голов за «драконов» в 46 матчах во всех турнирах, что составляет в среднем 0,63 гола за игру.
Последние игроки Порту, которые делали дубль в первом туре чемпионата Португалии
- 2025/26 –Саму Агехова (Испания)
- 2022/23 – Мехди Тареми (Иран)
- 2020/21 – Алекс Теллес (Бразилия)
- 2017/18 – Мусса Марега (Мали)
- 2016/17 – Тикиньо (Бразилия)
Интересным фактом также является то, что за «Порту» в матче против «Витории» дебютировал Люк де Йонг, который за 5 минут до окончания матча заменил как раз героя поединка Саму.
