Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один игрок впереди. Забарному не хватило для рекордного трансфера Борнмута
Англия
12 августа 2025, 13:35 | Обновлено 12 августа 2025, 13:48
1114
1

Один игрок впереди. Забарному не хватило для рекордного трансфера Борнмута

Соланке продали дороже Забарного

12 августа 2025, 13:35 | Обновлено 12 августа 2025, 13:48
1114
1
Один игрок впереди. Забарному не хватило для рекордного трансфера Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Клуб АПЛ Борнмут продал защитника Илью Забарного в ПСЖ за 63 миллиона евро. Ожидалось, что украинец станет рекордным трансфером на выход в истории клуба, но игрок остался на второй позиции.

Рекордной продажей является форвард Доминик Соланке, которого продали в Тоттенхэм за 64,3 миллиона евро. Однако Забарный опередил Дина Хейсена – чуть ранее этим летом его отправили в Реал за 62,5 миллиона евро.

Борнмут этим летом потерял трех основных защитников – Забарного, Хейсена и Милоша Керкеза.

По теме:
Забарный – 13-й украинец в Лиге 1. Больше всех сыграл легенда Динамо
Жена Забарного лаконично отреагировала на трансфер украинца в ПСЖ
Сколько Борнмут заработал на продаже защитников в летнее трансферное окно?
трансферы Илья Забарный Борнмут трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
Футбол | 11 августа 2025, 15:27 7
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку

Алексей Гусев будет выступать в команде, представляющей Черниговскую область, на правах аренды

Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Бокс | 12 августа 2025, 08:42 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»

Британец – о Джареде Андерсоне

Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Бокс | 12.08.2025, 09:12
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо не подведет. Верю в киевлян»
Футбол | 12.08.2025, 14:37
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо не подведет. Верю в киевлян»
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо не подведет. Верю в киевлян»
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 12.08.2025, 12:01
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Хейсен не був основним захисником. Він грав, бо у Сенесі була травма
Ответить
+1
Популярные новости
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 4
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
10.08.2025, 23:08 13
Футбол
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 2
Бокс
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Юлия Левченко выиграла чемпионат Украины в прыжках в высоту
Юлия Левченко выиграла чемпионат Украины в прыжках в высоту
10.08.2025, 23:23
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем