Один игрок впереди. Забарному не хватило для рекордного трансфера Борнмута

Клуб АПЛ Борнмут продал защитника Илью Забарного в ПСЖ за 63 миллиона евро. Ожидалось, что украинец станет рекордным трансфером на выход в истории клуба, но игрок остался на второй позиции.

Рекордной продажей является форвард Доминик Соланке, которого продали в Тоттенхэм за 64,3 миллиона евро. Однако Забарный опередил Дина Хейсена – чуть ранее этим летом его отправили в Реал за 62,5 миллиона евро.

Борнмут этим летом потерял трех основных защитников – Забарного, Хейсена и Милоша Керкеза.