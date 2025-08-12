Англия12 августа 2025, 13:35 | Обновлено 12 августа 2025, 13:48
Один игрок впереди. Забарному не хватило для рекордного трансфера Борнмута
Соланке продали дороже Забарного
12 августа 2025, 13:35 | Обновлено 12 августа 2025, 13:48
Клуб АПЛ Борнмут продал защитника Илью Забарного в ПСЖ за 63 миллиона евро. Ожидалось, что украинец станет рекордным трансфером на выход в истории клуба, но игрок остался на второй позиции.
Рекордной продажей является форвард Доминик Соланке, которого продали в Тоттенхэм за 64,3 миллиона евро. Однако Забарный опередил Дина Хейсена – чуть ранее этим летом его отправили в Реал за 62,5 миллиона евро.
Борнмут этим летом потерял трех основных защитников – Забарного, Хейсена и Милоша Керкеза.
Хейсен не був основним захисником. Він грав, бо у Сенесі була травма
