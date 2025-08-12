«Уважаем соперника». Игрок Пафоса – о втором матче с Динамо
Португальский полузащитник Пепе в ожидании поединка
28-летний центральный полузащитник «Пафоса» Пепе высказался о предстоящем втором матче с киевским «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
Первая встреча команд завершилась победой киприотов со счётом 1:0.
«Мы очень уважаем «Динамо» и нашего соперника в целом. Мы работали очень усердно, чтобы завоевать эту путёвку дальше.
Вы не представляете, насколько мы счастливы, что Давид Луиз с нами. Он обладает опытом самого высокого уровня. Очень важно, чтобы он передал нам этот опыт», – сказал Пепе.
Ответный матч состоится 12 августа в кипрском Лимассоле, стартовый свисток прозвучит в 20:00.
