  4. ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 1-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
12 августа 2025, 02:59 | Обновлено 12 августа 2025, 03:37
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей

УАФ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

судейство видео чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
