Реал чередует первые и вторые места в лиге. Следующий сезон – чемпионский?

Скоро начнется новый сезон испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» снова будет стремиться завоевать чемпионский титул.

Судя по статистике, предпосылки для этого есть.

«Королевский» клуб чередует первые и вторые места в чемпионате Испании.

Последние 6 сезонов Реала в Ла Лиге

2019/20 – 1 место

2020/21 – 2 место

2021/22 – 1 место

2022/23 – 2 место

2023/24 – 1 место

2024/25 – 2 место

Если верить этой закономерности, следующий сезон для испанского клуба должен быть чемпионским.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Испании «сливочные» оказались на втором месте с 84 очками (26 побед, 6 ничьих, 6 поражений). Выше расположилась только «Барселона» с 88 очками (28 побед, 4 ничьи, 6 поражений).