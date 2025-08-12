Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал чередует первые и вторые места в лиге. Следующий сезон – чемпионский?
Испания
12 августа 2025, 00:28 |
45
0

Реал чередует первые и вторые места в лиге. Следующий сезон – чемпионский?

«Вершкові» имеют интересную статистику за последние шесть сезонов

12 августа 2025, 00:28 |
45
0
Реал чередует первые и вторые места в лиге. Следующий сезон – чемпионский?
Getty Images/Global Images Ukraine

Скоро начнется новый сезон испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» снова будет стремиться завоевать чемпионский титул.

Судя по статистике, предпосылки для этого есть.

«Королевский» клуб чередует первые и вторые места в чемпионате Испании.

Последние 6 сезонов Реала в Ла Лиге

  • 2019/20 – 1 место
  • 2020/21 – 2 место
  • 2021/22 – 1 место
  • 2022/23 – 2 место
  • 2023/24 – 1 место
  • 2024/25 – 2 место

Если верить этой закономерности, следующий сезон для испанского клуба должен быть чемпионским.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Испании «сливочные» оказались на втором месте с 84 очками (26 побед, 6 ничьих, 6 поражений). Выше расположилась только «Барселона» с 88 очками (28 побед, 4 ничьи, 6 поражений).

По теме:
Трансферная бомба. Винисиус провел тайные переговоры с английским грандом
Левандовски и Роналду – единственные игроки в истории с редким достижением
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Бокс | 11 августа 2025, 05:48 1
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»

Дон Чарльз объяснил, почему бросил белое полотенце перед остановкой боя

Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Бокс | 11 августа 2025, 08:44 1
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге

WBC включила британца в свой рейтинг

ВИДЕО. Динамо провело тренировку на Кипре за день до важного матча ЛЧ
Футбол | 12.08.2025, 00:41
ВИДЕО. Динамо провело тренировку на Кипре за день до важного матча ЛЧ
ВИДЕО. Динамо провело тренировку на Кипре за день до важного матча ЛЧ
Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось
Футбол | 11.08.2025, 22:30
Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось
Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Бокс | 11.08.2025, 09:12
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
10.08.2025, 00:44 1
Бокс
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
10.08.2025, 21:29 2
Теннис
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
11.08.2025, 17:39 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 15
Футбол
ФОТО. Забарный вместе с женой заселился в парижский отель
ФОТО. Забарный вместе с женой заселился в парижский отель
11.08.2025, 05:42 1
Футбол
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 17
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем