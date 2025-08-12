Реал чередует первые и вторые места в лиге. Следующий сезон – чемпионский?
«Вершкові» имеют интересную статистику за последние шесть сезонов
Скоро начнется новый сезон испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» снова будет стремиться завоевать чемпионский титул.
Судя по статистике, предпосылки для этого есть.
«Королевский» клуб чередует первые и вторые места в чемпионате Испании.
Последние 6 сезонов Реала в Ла Лиге
- 2019/20 – 1 место
- 2020/21 – 2 место
- 2021/22 – 1 место
- 2022/23 – 2 место
- 2023/24 – 1 место
- 2024/25 – 2 место
Если верить этой закономерности, следующий сезон для испанского клуба должен быть чемпионским.
По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Испании «сливочные» оказались на втором месте с 84 очками (26 побед, 6 ничьих, 6 поражений). Выше расположилась только «Барселона» с 88 очками (28 побед, 4 ничьи, 6 поражений).
Real Madrid in LaLiga:– StatMuse FC (@statmusefc) August 11, 2025
2nd in 2024/25
1st in 2023/24
2nd in 2022/23
1st in 2021/22
2nd in 2020/21
1st in 2019/20
Champions again in 2025/26? pic.twitter.com/ceiNpYDidm
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дон Чарльз объяснил, почему бросил белое полотенце перед остановкой боя
WBC включила британца в свой рейтинг